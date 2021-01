¿Quién era Ashli Babbit la mujer muerta en el Capitolio norteamericano?

La mujer que falleció tras ser baleada por la Policía del Capitolio durante los disturbios en Washington encabezados por los partidarios del presidente Donald Trump, fue identificada como Ashli Babbitt, residente de San Diego, California y era una veterana de la Fuerza Aérea estadounidense.

Con 14 años de servicio, Babbit era partidaria de Trump y había llegado sola a la capital estadounidense, con el expreso propósito de participar en la manifestación denominada «Salvar a EE.UU».

«Nada nos detendrá… pueden intentarlo e intentarlo pero la tormenta está aquí y estará descendiendo sobre D. C. en menos de 24 horas, ¡de la oscuridad a la luz!», había escrito Babbitt en su cuenta de Twitter un día antes de los acontecimientos que condujeron a su muerte.

«Together we can #MAGA Bandera de Estados UnidosBandera de Estados UnidosBandera de Estados Unidos

~I’ll be rollin through your hood with my red hat! ~ Bandera de Estados UnidosMano con gesto de «llámame»Levantando las manos

Happy Monday peeps! #Freedom #America #WeThePeople #4Moreyears #KAG #Q #WWG1WGA #socialismsucks #biggovernmentsucks

“The best is yet to come”

Dentro de sus previsiones no se hallaba ser una de las cuatro víctimas de la asonada producida por sus propios correligionarios y seguidores de Donald Trump en el Capitolio norteamericano.

Según consiganara RT, la suegra de la víctima, Robin Babbit, afirmó de acuerdo al The New York Post «estoy estupefacta. Estoy devastada. Nadie de D. C. notificó a mi hijo y lo supimos por la televisión».

«Condenamos en los términos más enérgicos posibles la violencia que tuvo lugar aquí. Lloramos la pérdida de vidas (fallecieron 4 personas) en estas sagradas salas, así como las heridas sufridas por quienes defendieron nuestro Capitolio hoy», escribió el actual vicepresidente de EE.UU., Mike Pence cuando expresara sus condolencias por las víctimas que produjera el «asalto» de los partidarios de Trump al Capitolio.