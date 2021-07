Quién es Ibai, el streamer que se codea con famosos

“Ahora está de moda hablar con él. Ibai me ganó, me tengo que retirar. Me molesta que ya sea algo recurrente. Seis millones de seguidores tiene, pero… ¿quién es?”, preguntó el periodista deportivo Gustavo López, oriundo de Argentina. Una pregunta irrisoria para las nuevas generaciones.

El streamer («transmisor en vivo») español Ibai Llanos, de 26 años, tiene millones de seguidores en Twitch y en Youtube; entrevista semana a semana a famosos deportitas, artistas y personalidades de internet.

Ibai empezó como gamer («jugador») profesional, recuerda El País, destacándose en Call of Duty Modern Warfare 2, cuyas partidas comenzó a subir a YouTube. Más tarde se transformó en comentarista en la Liga de Videojuegos Profesional en España, en particular, en las competencias de League of Legends, desde la habitación de su casa. Pero también hablaba sobre actividades más bizarras como partidos de bolita o carreras de caballos virtuales. Se hizo un nombre por su carisma y buen humor.

En 2018 comentó partidos de La Liga de Fútbol española y un año después tuvo su propio programa «Hoy no se sale». En 2020 llegó a G2 Esports junto a los también streamers Ander, BarbeQ y Reven para irse poco tiempo después a crear su propio equipo.

El motivo de su boom en Twitch fue con el juego de estrategia Among Us, en el que hay un impostor en una nave que debe asesinar a sus contrincantes sin que estos se percaten de su identidad. Ibai hacía partidas en vivo con el Kun Agüero quien jugaba, a su vez, con Thibaut Courtois o Neymar Jr., y contrario a cualquier partido, cualquier entrevista o cualquier evento, estos se divertían y bromeaban como niños.

Ibai ganó el premio a Mejor Streamer del Año en los E-Sports Awards, un hito importante para el mercado hispanohablante.

Con su fama en auge y millones en sus cuentas (de sponsors y de donaciones de la gente que ve sus videos en vivo) Ibai despegó en el mundo de internet. Entrevistó a famosos como Nicki Nicole, L’ Gante, Messi, Ronaldo y Piqué.

El 18 de junio anunció que había comprado los derechos de la Copa América para España y transmitió todos los partidos gratis en su canal de Twitch.

Vamos a dar TODA la Copa América con IMAGEN y totalmente gratis para toda España en mi canal de Twitch. Empezamos esta misma madrugada a las 2:00 con el Argentina-Uruguay LETSGOOOO pic.twitter.com/oZvcpsRQ1n — Ibai (@IbaiLlanos) June 18, 2021

Uno de sus videos más recientes en Youtube se titula «Iniesta me regala una caja misteriosa». En esa plataforma Ibai tiene más de 6.000.000 de seguidores. Sin dudas representa el presente y el futuro del consumo de contenido en internet.