Racing fue campeón del Competencia en Segunda División

Racing le ganó a La Luz por 2 a 0 en la final del torneo Competencia y se asegura un lugar en los Play Off, el sábado 30 arranca el campeonato regular.

Se jugó esta mañana en el estadio Centenario la final del Torneo Competencia de la Segunda División Profesional.

Racing le ganó a La Luz por 2 a 0 con goles de Luis Gorocito a los 43 minutos y Diego Vera a los 90+6; fueron expulsados Juan Pablo Fagúndez en La Luz y Patricio Gregorio en Racing, además del técnico de La Luz, Julio Fuentes.

Un encuentro cerrado en el que hubo pocas chances de gol, Racing aprovechó bien sus oportunidades a pesar que Da Silva sobre el final sacó un par importantes antes del segundo tanto. Odriozola tuvo trabajo más continuado. Racing se quedó además con el invicto de La Luz que hasta aquí ganó los cinco partidos que había jugado,

Racing al consagrarse campeón del Competencia logra un lugar en los play off por el ascenso, si no llegara a subir directo; todo hace ver que será uno de los animadores del campeonato.

El Campeonato Uruguayo tendrá una tabla que comienza con los puntos sumados en el Competencia.

La Luz 15, Racing y Rampla 10, Progreso 9, Miramar Misiones 8, Atenas y Sud América 7, Uruguay Montevideo 6, Juventud 5, Cerro 4, Villa Española 3 y Central Español 1.

Los dos primeros suben directo y los cuatro siguientes van al play off para jugar por el tercer ascenso. Si entre estos seis equipos no está Racing, va a los play off y sale el último de los cuatro clasificado por puntos.

No hay descenso directo, los dos últimos en la tabla del descenso juegan un repechaje con el tercero y cuarto de la Liga Amateur. De esa manera se acrecienta a 14 el número de equipos para el 2023.

La primera fecha que comienza con todos los partidos el sábado 30 de abril tendrá estos partidos:

Uruguay Montevideo – Cerro

Juventud – Racing

Villa Española – Rampla

Miramar Misiones – Progreso

Central Español – La Luz

Sud América – Atenas

Serán locales los nombrados en primer término y el martes se fijan los detalles de la etapa.