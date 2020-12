Fin de una era: radio Clarín dejará de emitir en 2021

El equipo de CX 580 anunció el fin de su presencia en AM. Seguirán transmitiendo por internet.

Desde 1958 la CX 58 (AM 580) acompaña a amantes del tango, de la música tradicional y folklórica uruguaya y rioplatense; tarea que describen como «labor con el sentido de misión». Y el 2020 trajo también esta triste noticia: la radio no se emitirá más por AM.

Radio Clarín es un bastión fundamental de la historia cultural del país. Es la radio «que todos escuchamos alguna vez», la de los abuelos y abuelas, la compañía de muchas personas mayores que sintonizan la 580 para, entre tanta música que no sienten propia, tener un espacio de identidad y referencia. La programación actual incluye música de Carlos Gardel, Edmundo Rivero, Aníbal Troilo, Julio Sosa, Amalia de la Vega entre otros.

En la página web de la radio, en el apartado de agradecimientos, expresan: «al compás de su música, en los rincones más apartados del mundo, se juegan trucos, se matea, se comen asados, se discute sobre cuál es el decano del fútbol o si ya hay un cuadro “chico” mejor que los “grandes”, se agrupan los soldados en misiones de paz, se da manija a la nostalgia en ruedas familiares y de amigos y se envían a radioclarin@vera.com.uy cientos de correos electrónicos donde se vuelca en diversas formas el sentir de esa diáspora de 500,000 queridos orientales que ha buscado nuevos horizontes, y a quienes Clarín saluda con cariño y les acerca la Patria, haciendo más llevadera la siempre difícil vida lejos del terruño».

La radio seguirá transmitiendo por internet, pero es inmensurable el impacto que tendrá en la población de más edad la ausencia de Radio Clarín en el dial de la radio uruguaya. Según informó la periodista Anabella Aparicio las encargadas de la emisora no quieren dar declaraciones por el momento.