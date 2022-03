Raffo se metió con Cosse por el voto anulado

Laura Raffo está siempre tras los pasos de Carolina Cosse, basta que la intendenta de Montevideo tome posición en algún tema para que la dirigente blanca salga a contestarle.

Esta vez fue por el llamado que hizo Cosse a quienes tengan dudas a la hora de emitir su voto en el referéndum del próximo 27 de marzo.

“Nosotros juntamos una enorme cantidad de firmas para que la gente tuviera la oportunidad de estar indecisa. Si las personas no llegan a una definición, que es absolutamente respetable, no se dejen engañar con el voto en blanco. Votar en blanco es votar en no. Si no te definiste, votá una papeleta del ‘SÍ’ una del ‘No’ y anulás el voto”, expresó a Canal 12.

La reacción de Raffo no se hizo esperar: «Jamás le pediría a un uruguayo que anule su voto. Cuando me detengo a conversar con un indeciso, le informo, le contesto preguntas y me intereso por sus dudas. Cada uno elige como informarse. Una elección es algo serio», replicó.