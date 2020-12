«Rancio pan»: crónica del despotismo de Friopan

Si el sindicato de trabajadores de la empresa Friopan, fundado hace 15 años, hiciera públicas las historias de abusos y atropellos que dieron lugar a la formación del mismo, es muy probable que muchos no den crédito a lo que, en dicha empresa sucede.

Desde hace varios días el sindicato de la empresa y la Mesa Coordinadora del Pan, vienen denunciando los sucesivos incumplimientos y las actitudes avasallantes de los dueños de la empresa Friopan.

En comunicación con Caras y caretas Portal, Miguel Rosales, dirigente de la Mesa Coordinadora del Pan describió la situación por la que atraviesan los trabajadores, así como, las actitudes que, en esta jornada, mantuvieran directivos de la empresa en una instancia de negociación virtual en la que participaron los negociadores del ministerio de Trabajo.

En dicha instancia tripartita, la dueña de Friopan, Tania Fernández expresó su total desconocimientos a las normativas laborales vigentes y trató a los trabajadores como “muertos de hambre”.

No sólo insultó a los trabajadores, relata Rosales, sino que “le metió el gaucho al ministerio, aceptaron lo que habían denunciado los trabajadores de que la empresa estaba haciendo usufructo del seguro y que ellos seguirían trabajando de esta forma porque la empresa es de ellos”.

“Mandan a los trabajadores al seguro de paro y trabajan con otras personas a las que contratan o de otras áreas de la empresa, para suplir la actividad de aquellos que están en el seguro”, explicó el dirigente.

Aunque el ministerio en dicha instancia tripartita, le comunicó a la empresa que eso que intentan convalidar, no se puede hacer y la reacción de la empresa fue afirmar que “si lo iban a hacer, al tiempo que ratificaron que no cumplirían los acuerdos que han sido denunciados por los trabajadores y que no van a cumplir ningún acuerdo más”.

El ministerio de trabajo, agrega Rosales, señaló en la reunión que informarían a las autoridades y los representantes de la empresa, en la persona de Tania Fernández se negaron a seguir dialogando y trataron de “muertos de hambre a los trabajadores y adelante del ministerio la empresa dijo que no quería sindicatos en la misma, no queremos más sindicatos expresaron, que trabajen”.

Una vez más el ministerio recordó que esto violaba normas laborales vigentes y que por tanto se daría parte a las autoridades y la respuesta de Fernández fue “hagan lo que quieran, que ellos seguirían haciendo lo que quisieran porque la empresa era de ellos”.

Rosales detalló que en la reunión se contó con la presencia del abogado de la empresa Fernando Pérez Tabó, que al escuchar estas posiciones de Friopan abandonó la reunión excusándose con los representantes del ministerio de Trabajo.

Hace pocas horas, los representantes del ministerio de Trabajo se comunicaron con la organización sindical y les expresaron que estaban elevando un informe sobre los incumplimientos de la empresa, el uso indebido del usufructo del seguro de desempleo y el mal relacionamiento de la empresa con los trabajadores.

Ante esta situación, los trabajadores y la dirección del gremio, comenzarán una serie de asambleas Informativas donde plantearán esta vergonzosa actitud patronal al resto de las panificadoras.

Ya han sido contactados los dirigentes del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT y el próximo 30 de diciembre tendrán una instancia de negociación con el director de Trabajo a pedido de los miembros del Secretariado.

En dicha reunión también estarían participando dirigentes de la central sindical en apoyo a las y los trabajadores del gremio.