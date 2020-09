Rebelión en la granja

En la primera de ellas, solicitan que Luis Curbelo, funcionario de UAM, realice las aclaraciones que correspondan respecto a la acusación que realiza en la red social Twitter al Director General de la Granja, expresando que «Mientras pergeñaba apoderarse de la @UAM_Uy, Chiesa firmaba contrato x 25 años con el Parque Agroalimentario como apoderado de Mi Granja. Qué raro, no? No será conjunción del interés público y privado?»

Esta información fue publicada también por el diario El Observador en su edición digital del martes 8 de setiembre. Según esta publicación, «El director general de la Granja del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Nicolás Chiesa, firmó el pasado 4 de setiembre un contrato con la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) en representación de la empresa Mi Granja S.A. para vender sus productos en un espacio del viejo Mercado Modelo, según el documento de concesión de operación al que accedió El Observador.»

Tal como establece el contrato, Chiesa figura como apoderado de la empresa, que además accederá a un subsidio de la intendencia de 159.200 unidades indexadas, es decir, $ 746.918 al valor actual. Dicho subsidio está destinado a solventar los gastos de traslado desde el Mercado Modelo hacia el Parque Agroalimentario que se inaugurará en las próximas semanas.

Chiesa –ingeniero agrónomo de profesión– asumió su cargo en el MGAP el pasado 2 de marzo, junto al ministro Carlos María Uriarte. Ambos pertenecen al sector colorado Ciudadanos, liderado por el economista Ernesto Talvi».

Por otra parte, en el segundo documento, CFU repudia la difusión de una nota redactada y firmada por los integrantes del Consejo Asesor Mercado Modelo – UAM, dirigida al ministro Carlos Uriarte, en la que declaran no haber sido consultadas por el MGAP acerca de la iniciativa de cambiar la gobernanza de la UAM incluida en el proyecto de ley de presupuesto. Además, invitan al Ministro y su equipo a concretar una reunión donde informe sobre los cambios propuestos.

CFU comunicó además la decisión de retirarle su confianza al actual presidente de la UAM, José Saavedra, solicitando su renuncia al cargo.