Rechazan intento de desarmar la negociación colectiva

Por Pablo Silva.

Uruguay fue incluido en una lista de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de países que incumplen con normas laborales. Fue la culminación de una estrategia largamente elaborada por algunas cámaras empresariales tendiente a sabotear el sistema de negociación colectiva en el país. Usando como argumento el tema de la participación del Estado y las ocupaciones -que para el gobierno y el movimiento sindical, son una extensión del derecho de huelga, pero para los empresarios son violatorias de la propiedad-, buscan arremeter contra la negociación colectiva.

La maniobra es clara y pretende desarmar la negociación colectiva y, de paso, dar un golpe a los sindicatos y al salario. También tiene un marcado sesgo ideológico que queda claro cuando los empresarios dicen defender la propiedad: “Soy el dueño y hago lo que quiero”.

En este contexto, el movimiento sindical analizó la situación y anunció su “más firme voluntad de defender en todos los planos, con la capacidad de nuestra movilización, la ley de negociación colectiva y la normativa laboral en general, por entender como válida la cultura del diálogo, la negociación y el acuerdo para dirimir las condiciones laborales y conquistar más derechos para los trabajadores”.

Por su parte, el presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, dijo desde la web de la central sindical que no existe esta “lista negra” y que es “un invento chino”, por lo cual lo que corresponde es “desestimar ese tipo de inventos”.

Agregó el sindicalista que la forma en la que fue comunicada la noticia se enmarca “en un contexto de la posverdad; primero crean la idea de que hay una lista negra y cuando te querés acordar, hay una lista negra y un diario te la pinta de negro y te la pone en hoja blanca. Esa lista negra no es tal. Es una lista de países que son analizados por el cumplimiento de normas laborales internacionales. No tiene como función ni penalizar ni sancionar porque sería ridículo”.

“El país fue colocado muy injustamente en una lista de países que van a ser analizados”, aclaró.

Aseguró que “buena parte de los países del mundo en el área sindical van a salir a defender a Uruguay y lo van a hacer con argumentos, y esto nos reconforta porque en cierta medida es el apoyo del movimiento sindical internacional a las posiciones del Pit-Cnt”.

Para Pereira, Uruguay “nunca debió estar en la misma lista de países que violentan los derechos humanos, que asesinan dirigentes sindicales o en los que hay trabajo esclavo o que en los que existen las peores formas de trabajo infantil”.

Sostuvo el presidente de la central sindical que la inclusión de Uruguay en esa lista es el resultado del “chantaje que aplicaron los empresarios, la Organización Internacional de Empresarios, señalando que para sacar a Uruguay se debía quitar a Brasil y nadie estaba dispuesto a quitar a Brasil porque eliminó el Ministerio de Trabajo, impuso una reforma laboral que va en contra de los trabajadores y contra los sindicatos y derogó la cuota sindical, por lo cual los sindicatos tienen problemas de sobrevivencia”.

En este contexto destacó el paro general del 25 de junio al que calificó como un paro “vinculado al trabajo que debe ser entendido como la construcción de trabajo decente, que tiene que tener un salario y relaciones laborales adecuadas y con desarrollo de las negociaciones colectivas para llevar adelante las mejoras necesarias”.

Desde el Poder Ejecutivo se defendió, a través del ministro de Trabajo, Ernesto Murro, presente en la asamblea de la OIT en Ginebra, el sistema de negociación colectiva. “Nuestro país, Uruguay, se ha caracterizado por su democracia (es de las pocas plenas del mundo y primera en América Latina), por su transparencia, Estado de derecho y seguridad jurídica, libertad de expresión y de asociación, paz, baja corrupción, inclusión y progreso social, protección laboral y protección social, prosperidad, calidad de vida, igualdad, producto bruto per cápita y su distribución, nivel de salarios y pasividades, negociación colectiva y participación social en la elaboración y gestión de políticas públicas y, por primera vez en la historia, 16 años continuos de crecimiento económico. También en nuevos derechos, en género y libertades de opción y oportunidades”, destacó en su intervención.

Recordó que Uruguay tuvo su ley de 8 horas antes que la OIT, en 1915, y “recientemente fuimos primeros en ratificar el último convenio aprobado, el 189, sobre trabajo doméstico, pero ya teníamos una ley al respecto, que ha dado muy buenos resultados para estas trabajadoras”.

Murro destacó que en Uruguay “se puede negociar en forma bipartita o tripartita. Existe libertad. Pero las cámaras y los sindicatos prefieren ir al ministerio a hacerlo. Está culminando en estas horas la ronda de negociaciones más grande de la historia: 231 unidades de negociación. Y, en ella, 90% de acuerdo entre empresarios y trabajadores. Muchos de los firmantes están acá, presentes en la conferencia. Y ese 90% incluye una tercera parte de los casos, en que libremente empresarios y trabajadores acuerdan por encima de las propuestas del gobierno, y eso es válido”.

No obstante, en Montevideo las cámaras empresariales, en consonancia con la oposición, que ha amplificado por todos los medios el tema de la lista de la OIT, siguen insistiendo con terminar con las ocupaciones y la negociación tripartita.