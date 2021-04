Reclaman se incluyan a los Complejos Habitacionales del BPS en plan de vacunación

Un comunicado de prensa de Sixto Amaro, director Representante de Jubilados y Pensionistas en el BPS, denuncia que los Complejos de viviendas del Banco de Previsión Social (BPS no fueron incluidos en el plan de vacunación contra el Covid-19m.

Esta omisión, señala el comunicado “supone problemas en el acceso a la vacuna contra el Covid-19 para jubilados y pensionistas”.

El propio Sixto Amaro, director Representante de Jubilados y Pensionistas en el BPS, había planteado “en el directorio la necesidad de replicar el trabajo que se realiza junto al Ministerio de Salud Pública (MSP) en la vacunación contra la gripe”.

Históricamente, se señala, el ministerio de Salud Pública y el BPS han trabajado de forma conjunta “para optimizar la vacunación de los jubilados y pensionistas que viven en los complejos habitacionales del BPS”, trabajo que ha incluido la convocatoria “a los vecinos a vacunarse” en los salones de “usos múltiples de esas soluciones habitacionales”, donde se desplegaba un vacunatorio.

“Reclamamos que se integren en los circuitos de vacunación los complejos habitacionales, al igual que se han incluido los Establecimientos de Larga Estadía (ELEPEM)”, señala el comunicado, que explica como “varios vecinos y vecinas de estos complejos han denunciado dificultades para concretar día y hora de vacunación a través de la web o del 0800”.

“Yo no sé ni cómo manejar el WhatsApp y llamo al 0800 y se me corta”, han asegurado en varias oportunidades. Casos de adultos mayores con problemas de movilidad, de dinero para poder trasladarse, además muchos de ellos deben de ir acompañados, y muchos con edad avanzada que directamente no pueden trasladarse”, describe el comunicado de prensa.

“Las dificultades en el acceso y uso de la tecnología y, en el caso de poder inscribirse, los riesgos sanitarios que puede suponer trasladarse al centro de vacunación, podrían evitarse si se implementara un vacunatorio en cada complejo habitacional, tal como se estipuló en el Plan de Vacunación Covid-19 para los hogares residenciales”, se resalta en la comunicación emitida.

“La vacunación”, continúan afirmando “debería hacerse en todos los complejos habitacionales del país, en particular en Montevideo, implicaría a 65 complejos, en los que viven 2.909 beneficiarios (En todo el país son un total de 245 complejos, en los que viven 6.700 personas)”.

En el documento se recuerda que “estos complejos son una solución habitacional para jubilados y pensionistas que ganan hasta 12 UR ($ 16.043); se trata de población con bajos recursos económicos, añosa y que en muchos casos vive sola”.

En atención a ello, se solicita “con el respeto y firmeza que requiere esta situación” se atienda a la inclusión de “los Complejos Habitacionales del BPS en el Plan de Vacunación contra el Covid19”.