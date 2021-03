Recortes en la ANII

Entrevista en Legítima Defensa a Gregory Randall, ingeniero, sobre los recortes que el Gobierno anunció para la ANII.

¿Qué información tenemos hasta ahora?

Yo no tengo información salvo lo que ha salido en la prensa. Hubo una reunión y declaraciones del ministro diciendo que la reunión había sido muy buena y que somos todos amigos y que en los próximos días habrá una revisión de lo que resolvió para la ANII. Ojalá.

Sobre la resolución que hasta ahora está vigente, ¿ese recorte qué impacto tiene sobre las políticas de investigación e innovación en Uruguay?

La ANII tiene distintos programas, algunos tienen que ver con investigación, otros con innovación y otros con la formación de recursos humanos. Hay recortes en prácticamente todos. El Portal Timbó, que tiene que ver con el acceso a la literatura científica, para darles una idea en 2019 fueron [destinados] 72 millones de pesos, 90 en 2020 y 47 en 2021, es decir que estamos con una reducción a la mitad.

Hay un segundo programa que me parece relevante que es el de compras de equipos científicos de punta, el nombre es ambicioso porque en el año 2020 tenía 29 millones de pesos, en el año 2021 tiene 4 millones de pesos, una reducción del 85%. Todas las investigaciones que requieren trabajo experimental requiere equipamiento. En Uruguay se han hecho inversiones, pero las inversiones en equipos de punta son mayores que esta. Este programa era muy importante para investigadores porque permitía comprar equipos esenciales para ciertos trabajos.

El programa de posdoctorados tuvo 17 millones de pesos en 2019, en 2020 8 millones y en 2021 se plantean 3 millones y medio de pesos. El programa permite que jóvenes que terminaron el doctorado se inserten en un laboratorio durante uno, dos o tres años. Es una herramienta potente para captar recursos humanos muy calificados en el momento mas productivo. Junto con el programa de dedicación total, que es el grande que tiene la Udelar, son los dos únicos instrumentos que tiene el país para captar jóvenes talentos. El país debería invertir en un programa nuevo de repatriación de investigadores formados donde se les asegure un lugar en algún laboratorio, no lo tenemos, pero al menos tenemos el programa de dedicación total, que está desfinanciado.

¿Cómo es el caso del Portal Timbó?

Las medidas que se tomaron dan la idea de ser tomadas con cabeza gerencial, como si uno estuviera manejando una empresa y tiene que recortar y recorta parejo. Es una incomprensión. El programa Timbó es una plataforma de base que no se debe tocar. Uno podría tocar cualquier cosa menos el programa Timbó porque es como cortar internet, la red académica. Acceder a las publicaciones científicas es lo que permite mantener el sistema. Nos dicen que se mantuvo el 75% de las revistas que más se usan, pero si alguien que tomara estas medidas entendiera el sistema de investigación uruguayo entendería que más de la mitad de los investigadores están concentrados en áreas biológicas. Una gran cantidad de áreas tienen pocos investigadores, como las tecnologías de la información y la comunicación. Esos sectores son relativamente pequeños comparados con las ciencias biológicas. Lo que pasó acá es que directamente casi todas las revistas importantes de las tics fueron cerradas. Pasamos de 2300 revistas a 150.

¿Hay algún diálogo previsto con el gobierno?

Ha habido una reacción muy fuerte de la academia. Nosotros estamos trabajando en una declaración, ayer hubo una reunión de la Academia Nacional de Ciencias, yo creo que las autoridades han entendido que han cometido un error y seguramente va a haber un cambio o yo espero que haya un cambio. A mí me parece que la expresión de que había una fiesta no se puede dejar pasar porque no había ninguna fiesta, puede haber habido errores de algún tipo en la ANII, yo he sido critico de muchas acciones de la ANII, pero todo el sistema político ha reconocido en la ANII un bien del país. Segundo, la ANII finanza proyectos, becas, proyectos de innovación con poco dinero respecto a lo que se necesita y lo que se financia en otros países, con niveles de satisfacción de demanda muy bajos. Si hay 100 proyectos que se presentan se financian 15 o 20 proyectos de excelentísima calidad, evaluado por comisiones de expertos y quedan siempre fuera muchísimos proyectos muy bien evaluados.