Reculó Manini: se retirará de sala cuando se vote su desafuero

El senador Guido Manini Ríos se retirará de sala el día en que el Senado considere su desafuero para no votarlo. Lo anunció en un video que circula por las redes sociales donde recordó que «en los últimos días ha sido teme central en el escenario político y mediático el tratamiento que dará la Cámara de Senadores al pedido de desafuero que la Fiscalía ha realizado a raíz de una causa que se armó en abril del año pasado , en el mismo momento en que iniciamos nuestro camino, en Cabildo Abierto».

Tras recordar que nunca dejó de concurrir a las citaciones judiciales dijo que «no se ampararía en los fueros» acusó al gobierno de Tabaré Vázquez de «doble discurso» y de «manipular miserablemente» el tema de los derechos humanos «para sacar rédito político».

Más adelante señaló haber «decidido actuar de acuerdo a lo establecido en el artículo 121 del reglamento del Senado, que establece que no puedo ser juez y parte en la definición de este asunto por lo que me retiraré de sala en el momento de la votación estando a lo que el cuerpo decida. Manifiesto también públicamente mi deseo de que se investigue en profundidad lo ocurrido con las actas del 2006, en el entendido de que hay actores que se repiten en la causa que se me pretende imputar que habrían actuado de la misma forma 13 años después».

Más adelante indicó que «destacados juristas han argumentado en los últimos días que, para retornar al Senado, una vez archivada la causa de la justicia debo contar con los 2/3 de los votos. Si bien hay distintas visiones sobre el tema, es clara la existencia de la posibilidad de que la suspensión de los fueros signifique el no retorno definitivo a la banca para la que me eligieron casi 270.000 ciudadanos. Justamente ellos, de las más variadas formas, a través de las agrupaciones del partido, por mensajes o en forma personal, me han hecho saber su profundo y sincero deseo de que yo no abandone la banca además de expresar su rechazo a la inaceptable presión mediática que se está ejerciendo masiva y descaradamente para incidir en la votación de la cámara».

Por último consideró que «un conductor debe siempre considerar todos los factores que afectan a quienes conducen y que no pueden ignorar los acontecimientos» ocurridos en los últimos días.