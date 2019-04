Reestructura mundial: La revolución de la industria automotriz

Por Víctor Carrato

En Argentina y Sudamérica, cesa la venta de camiones al cerrar una planta en Brasil. Otro modelo que no comercializará es el FORD Fiesta.

En Valencia, España, se retira de la producción de la Transit Connect, una Van pequeña, para trasladar su fabricación a su planta de Hermosillo, Sonora, México, para surtir al mercado norteamericano a partir de 2021. La decisión se tomó para cumplir con el contenido regional que marca el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y para impulsar el programa de beneficios que está implementando la compañía.

En Colonia, Alemania, la empresa anunció que eliminará empleos de las 53.000 personas que trabajan allí. En las últimas dos décadas, FORD Europa no ha sido sustentablemente rentable. La reestructura de sus operaciones apunta a enfocarse en los camiones comerciales y SUV, más rentables. La empresa dijo que planea abandonar los modelos no rentables, además de llevar a cabo los planes anunciados previamente de cerrar una fábrica de transmisión automática en Burdeos, Francia, consolidar las sedes administrativas en Gran Bretaña y cesar la producción de su Van C-Max en Saarlouis, Alemania.

El mismo día, la británica Jaguar Land Rover anunció la eliminación de 4.500 empleos en el mundo.

En noviembre de 2018, FORD avisó que comenzaba a reestructurar sus plantas en EEUU para aumentar la producción de SUV y camionetas.

La noticia se conoció dos días después que su rival, la General Motors Co. (GM) dijo que recortaría 15.000 empleos y eliminaría cinco fábricas en América del Norte, incluidas cuatro en EEUU, en respuesta a una caída de la demanda por los automóviles de pasajeros tradicionales..

El anuncio ha provocado la molestia del presidente Donald Trump, quien ha amenazado con eliminar los subsidios para GM. Una de las cuatro plantas estadounidenses que se espera que cierre es una fábrica de automóviles en el noreste de Ohio, un estado crítico para la campaña presidencial de 2020.

El gigante automotriz GM cerró una fábrica de ensamblaje de vehículos en Ohio. Esto significa la pérdida de dos mil puestos de trabajo. “No estoy contento de que esté cerrada cuando todo lo demás en el país está en auge. Le pedí que la vendiera o hiciera algo pronto. Culpo al sindicato UAW (United Automobile, Aerospace and Agricultural Implement Workers of America, sindicato del automóvil, aeroespacial y de implementos agrícolas de EEUU, por su sigla en inglés). ¡No me importa, sólo quiero que esté abierta!”, escribió Trump.

GM respondió mediante un comunicado oficial: “Seguimos abiertos a dialogar con todos los accionistas afectados, pero nuestro principal enfoque permanece en nuestros empleados y ofrecerles trabajo en nuestras plantas, en las que tenemos oportunidades de crecimiento”.

Sin embrago, Trump dijo que GM “lo decepciona y que hay otras automotrices que lo hacen mucho mejor”, en clara referencia a Toyota por sus recientes inversiones en territorio estadounidense.

El fabricante japonés de automóviles Honda inauguró el miércoles 27 de marzo una nueva planta en Brasil, con capacidad para fabricar 120.000 vehículos al año y en la que comenzó a producir el modelo Fit, tres años después de haberla construido y de haberla mantenido cerrada por la crisis del sector.

La empresa dijo haber invertido unos 256 millones de dólares para montar la nueva planta en un terreno de 5,8 millones de metros cuadrados, adquirir todos los equipos y construir una edificación administrativa.

La planta funcionará en dos turnos y generará 2.000 empleos directos.

Hace dos años

En enero de 2017, la FIAT anunció una inversión de 1.000 millones en EEUU tras las amenazas de Trump.

En la misma fecha, FORD canceló la expansión en México tras las amenazas de Trump, y dio marcha atrás en una inversión en 1.600 millones de dólares. A cambio, anunció destinar 700 millones para expandir la producción de coches eléctricos en Michigan.

Simultáneamente, la alemana BMW manifestó estar “comprometida” con la instalación de una planta en la región de San Luis Potosí, en México, con una inversión de mil millones de dólares, donde la automotriz planea construir todos sus autos Serie 3 para la venta en Norteamérica. La iniciativa es un abierto desafío a las amenazas de Trump.

Al mismo tiempo, el presidente estadounidense amenazó a Toyota para que no abriera una planta en México y logró su objetivo.

Problemas de rentabilidad

En las últimas dos décadas, FORD Europa no ha sido sustentablemente rentable”, dijo Steven Armstrong, vicepresidente a cargo de operaciones en Europa, Medio Oriente y África. “Solo podemos asignar capital a las zonas donde obtenemos un rendimiento de la inversión”.

Las automotrices globales deben adaptarse a los grandes cambios previstos hacia los vehículos autónomos y eléctricos y hacia los transportes colectivos mediante Apps de teléfonos celulares. Además, las preferencias de los consumidores se alejan de los Sedan y Hatchback hacia los SUV.

Rusia

En Rusia “FORD tiene problemas con las ventas y ha decidido no continuar con un negocio independiente”, dijo el viceprimer ministro Dmitri Kozak. Según sus palabras, los estadounidenses se centrarán en el segmento de vehículos comerciales ligeros, que será administrado por su socio ruso, el grupo Sollers.

Actualmente FORD controla la empresa conjunta con Sollers y tres fábricas en Rusia, dos en Tatarstán y una en la región de Leningrado. Juntos producen hasta 355.000 vehículos al año.

Después de la decisión anunciada por Kozak, los estadounidenses entregarán el control sobre la empresa conjunta con Sollers a su socio ruso.

FORD no es la primera empresa automovilística que abandona Rusia: en 2015 lo hizo General Motors de EEUU y en 2014 SEAT de España.

Toyota propone a Rusia un contrato especial de inversiones por 275 millones de dólares. La empresa propuso al Ministerio de Industria y Comercio de Rusia un contrato especial de inversiones para destinar a sus producciones en el país 309 millones de dólares en diez años, según informó el periódico ruso Izvestia.

Toyota ya ensambla automóviles en la ciudad rusa de San Petersburgo desde 2007, donde produce el Toyota Camry y el todoterreno Toyota RAV4.

Se estima que el 10% de las ganancias totales de Toyota en Rusia procederá de las exportaciones a terceros países.

La marca se beneficiará de una ventaja fiscal durante la vigencia del contrato especial que ascenderá a 2.310 millones de dólares.

Este anuncio se produjo después que FORD anunciara el cierre de sus fábricas para automóviles de turismo en Rusia, ubicadas en Tatarstán y la región de Leningrado, aledaña a San Petersburgo, para centrarse en los vehículos comerciales.

China

En China, la alemana Daimler y la china Geely se unen para relanzar a Smart, ahora como fabricante de coches eléctricos para más de 2,2 millones de clientes. La joint venture en China significa que ambas empresas participan en partes iguales y que concentrará desde 2022 la fabricación de la nueva generación de modelos eléctricos premium de Smart, para su comercialización en todo el mundo.

Daimler continuará fabricando los Smart EQ fortwo en Hambach (Francia) y el forfour en Novo Mesto (Eslovenia).

A la vez, Daimler en Hambach asumirá un nuevo rol en la red industrial de Mercedes-Benz, de forma que próximamente fabricará un vehículo compacto eléctrico de Mercedes-Benz bajo la marca EQ.

Argentina y Brasil

Este año, FORD deja de vender sus camiones en Argentina y toda Sudamérica. También dejará de comercializar su conocido Modelo Fiesta. Su planta de São Bernardo do Campo, en Brasil, fabricaba los modelos Cargo, F-4000, F-350.

Después de meses de buscar alternativas viables, incluyendo posibles alianzas y la venta de la operación, decidió una profunda reestructuración que incluye un ahorro de 11.000 millones de dólares y la reducción de más del 20% de los costos del personal y de la administración en la región. Además, quieren apuntar al fortalecimiento de vehículos SUVs y pick ups, lo que trajo como consecuencia el cese de la producción del Focus en la planta de General Pacheco, en Argentina.

Otra de las decisiones de la empresa fue la alianza con Volkswagen para desarrollar una pick up mediana en conjunto, que serían las nuevas generaciones de la Amarok y Ranger.

FORD llegó a la Argentina en 1913 y fue a partir de 1930 cuando incorporó a su oferta a los vehículos pesados.

Lyle Watters, presidente de FORD de Sudamérica, aseguró que para continuar con el negocio “hubiera requerido una inversión de capital significativa para satisfacer las necesidades del mercado y los crecientes costos regulatorios, sin un camino viable para un negocio rentable y sostenible”.

El cierre de la fábrica en Brasil afectará a 2.800 empleados directos, además de los tercerizados.

El plan de reestructuración global de FORD, por unos 11.000 millones de dólares, incluyó una reducción salarial y de costos administrativos en la región de más de 20% en los últimos meses y nuevas alianzas, como la anunciada recientemente con Volkswagen para desarrollar camiones de porte medio, recordó la empresa.

El sindicato protesta y presiona al gobierno para prohibir la importación de productos de la empresa fabricados en otro país.