Referéndum: dirigentes del FA llaman a votar anulado en caso de estar indeciso

A menos de dos semanas para el referéndum, la oposición puso arriba de la mesa la opción de votar en blanco o anulado. Aunque durante el primer tramo de la campaña de cara al próximo 27 de marzo para anular o mantener 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC) la opción del voto en blanco o anulado tuvieron poco protagonismo en los discursos de los principales actores políticos, la discusión se intensificó en las últimas horas.

Este sábado la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, manifestó a que en “caso de que las personas no lleguen a una definición, lo cual es absolutamente respetable, no se dejen engañar con el tema del voto en blanco”.

“Votar en blanco es votar el no. Si no te definiste y todavía no sabes muy bien si votar el sí o el no, vota una papeleta del sí y del no, y anulas el voto”, señaló la jerarca departamental.

Sobre este punto, también se referido a fines de febrero el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, que manifestó una vez finalizado el debate entre los senadores Oscar Andrade y Guido Manini Ríos que “hay que trabajar activamente” para explicarle a la población “que votar en blanco es votar por el no” a la anulación de los artículos impugnados.

“Si lo que no quieren es participar de esta decisión, no quieren tomar partido, tienen que votar anulado y la forma más fácil de anular el voto es con una papeleta del sí y una del no”, apuntó Pereira. El presidente del FA agregó que esa es la forma “más fácil, pero después hay cien formas de anular el voto”.

Sin embargo, advirtió que “no se anula colocando una moneda, una carta o un pedazo de salame, eso son todos votos en blanco”.

Por su parte Rafael Michelini, integrante del comando de campaña por el Sí, dijo que el 27 se opta por el Sí con la papeleta rosada y por el No con la celeste; mientras que «votar en blanco es votar a los blancos herreristas».

«El voto en blanco es un voto al No, a que queden estos 135 artículos nefastos y en definitiva es apoyar al herrerismo», subrayó.

En la misma línea se manifestó el senador del MPP, Alejandro Sánchez, quien aseguró que el Frente promueve que la gente «vote Sí», pero añadió que «hay que informar que votar en blanco es participar de la decisión porque se suma al No». «El voto en blanco no es neutral», ya que para ganar el referéndum se requiere el 50 más uno de los votos válidos y el anulado no computa.

Esta línea discursiva de los dirigentes frenteamplistas, responde a la alta cantidad de indecisos que han dado las últimas encuestas, en particular Equipos Consultores que los ubicó en 28% de los electores y Opción que afirmó 22% está indeciso.