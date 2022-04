Referéndum: El parate rosado y el tirón de orejas al gobierno nacional

Una de las señales más claras del resultado del pasado referéndum del 27 de marzo es el parate que recibió el gobierno y el baño de realidad que recibieron los dirigentes de la coalición multicolor. La ley no era tan popular como se creían ni cuentan con un apoyo que avale el vale todo que la mayoría parlamentaria les permite. Corridos por derecha, el voto en blanco también es un tirón de orejas.

Conocidos los resultados tanto en el Comando del Sí como en los del No, dirigentes y militantes se retiraron un poco contentos (por mantener los 135 artículos unos, por el casi empate otros), y un poco tristes (unos por no lograr la derogación, los otros por el sacudón político).

Los dirigentes mas sensatos de la coalición multicolor captaron la señal; en conferencia de prensa el presidente Lacalle marcó la cancha evitando crispar los ánimos por iniciativa de algún desbocado y planteo que “no hay dos Uruguay, sino dos visiones de país”, e inmediatamente anunció los caminos que recorrerá el gobierno en el resto de su mandato con la reforma educativa, la reforma de la seguridad social y resolver la situación de los asentamientos. Urgente en la agenda anotó las medidas necesarias para contener el encarecimiento de los artículos de primera necesidad.

El 47,3% obtenido tomando el total de votos emitidos con anulados, observados y blancos, es una cifra que estaba lejos del imaginario de los multicolores, y el 1,3% de votos en blanco que permiten mantener los artículos sumando un 51,2% son un fuerte tirón de orejas si se toma en cuenta que sus propulsores emergieron de sus propias filas.

Es probable que hallan comprendido la diferencia entre simpatía por el Presidente y adhesión politica aprendiendo a leer mejor las encuestas.

El herrerista Gustavo Penadés expresó que “hay que saber leer el resultado del domingo. Tenemos que entender con mucha humildad que se nos pasó un mensaje a todos nosotros de que no todo esta bien”.

Por su parte el intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, que tuvo una participación destacada en los debates, dijo que “habrá que afinar la gestión”.

Pero quiéen captó la señal y empezó a trabajar para capitalizar los resultados fue el senador Manini Ríos.

Viene planteando con fuerza el concepto de que “hay que tender los puentes y la mano para tratar de encontrar soluciones en conjunto a los grandes temas nacionales; la reforma de la seguridad social va a trascender a este gobierno y este tipo de leyes va a requerir el consenso de todos los uruguayos. No puede ser la ley de un bloque”.

Esa idea fuerza obedece un poco a sus concepciones pero también en ancas de los resultados que ofician de autocrítica a la gestión de gobierno, a la estrategia de lograr posicionar a Cabildo Abierto como un actor relevante en el binomio blanco-colorado que a nivel de gobierno se reduce la coalición.

Cabildo Abierto viene planteando que debe ser tomado en cuenta en sus propuestas en la agenda legislativa y en ese sentido vuelve ala carga con la propuesta de instalar el Consejo Nacional de Economía y la del IVA personalizado, propuesta que reivindicó para calificar de insuficiente la propuesta de reducción del IVA del corte de asado.

Manini también reclama en ese sentido un diálogo en que el Partido Nacional esté dispuesto a ceder; por el rabillo del ojo, mira un porcentaje de votos rosados que en una elección de partidos vuelvan a Cabildo Abierto, como pasó en octubre.

El rugido de la pantera

El Sí obtuvo un 46,3% tomando el total de votos emitidos con anulados, observados y blancos repitiendo la votación de noviembre de 2019.

Sin dudas ese número, que eliminando los votos anulados y en blanco trepa al 48,8% contra el 49,9% del No, es una señal fuerte hacia un forma de gobernar, aunque no alcanzara el objetivo propuesto de la derogación.

Una señal importante que a nivel nacional no tuvo la contundencia de lo ocurrido en Paysandú, pero abre una incertidumbre sobre cómo convivirán en lo que queda de gobierno, y con reformas planteadas que tensarán el diaólogo político, celestes y rosados.

No se puede desconocer en favor de los rosados el peso de la coyuntura con el aumento de los combustibles, la carestía y otros elementos que jugaron en el humor de alguna gente, y esto obligará a un análisis más detallado del resultado por encima de la primera reacción cargada de triunfalismo moderado.

De allí que en el momento de votar José Mujica expresara confirmando un dicho de Lacalle de que si ganaba el No, no era ningún triunfo que “no hay ningún triunfo ni ninguna derrota”, una línea de razonamiento que sigue su lógica durante buena parte de la campaña de no involucrarse directamente para polarizar. “Al otro día el mundo seguirá dando vueltas y nos vamos a calentar un poco por la suba de los combustibles”.

“Para bailar tiene que haber dos”

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, consultado por Caras y Caretas expresó que “hay una foto muy parecida a la de noviembre del 2019 e incluso mejor para nosotros,pero hay una polarización que yo creo es más Partido Nacional- Frente Amplio e incluso con cambios de señales que estábamos acostumbrados a recibir con el presidente Lacalle encabezando la campaña y el partido siendo el resto de los sectores que orbitan en la coalición, y no sé si hay una polarización rosados-celestes, como alguna vez fue “amarillo-verde”. Recordemos que el referéndum nace de las fuerzas sociales que actúan con su autonomía y que hay un acercamiento por una sensibilidad en temas muy sensibles con la izquierda y el Frente Amplio y hay un tema que tiene que ver con el relacionamiento de la dirigencia del Frente con las organizaciones sociales, permitiendo esta experiencia un diálogo que nadie puede negar frente a un gobierno que no logra un apoyo del 50% a su ley, así que esto quedó muy partido en dos partes y el desafío está en ver cómo dialogarán y qué tipo de vínculos se establecen entre esas dos mitades. Si como dice Lacalle hay un solo Uruguay y dos visiones, tiene que haber un vínculo y un diálogo donde cada una de las partes tiene que escuchar a la otra, pero si hay una parte que dice que la otra está contra la Policía, así empezamos mal. De ese diálogo depende el futuro del país y en cuanto a las reformas propuestas hay un tema de contenido, pero también de forma, que es lo que dificulta el diálogo; plantearse una reforma de la seguridad social sin un vínculo fluido y una apuesta al consenso con las fuerzas sociales y el resto del espectro político es generar una reforma destinada al fracaso, lo mismo en la educación, que no pase como la de Rama que la forma se comió al contenido. Lo del 27 tiene que ser una lección de que para bailar tiene que haber dos”.

Hito histórico

Por su parte la Intendenta de Montevideo Carolina Cosse enfatizó el protagonismo de la gente expresando: “En plena pandemia, con todo en contra, conseguir que un pueblo salga a conseguir cientos de miles de firmas para generar un referéndum para que el 100% de la población se exprese, debe ser único en el mundo en este momento” y amplió su reconocimiento a quienes votaron las otras opciones. “Fue una jornada de democracia directa en la que nadie es más que nadie, en la que todos hicimos políticas y en la que creo que el gran ganador es la democracia”, agregó.

La parte de la pantera

Un análisis por lo bajo es cómo repercute este resultado de los rosados tanto en el Frente Amplio, como en las fuerzas sociales, en el vínculo entre estos con la coalición de izquierda y si esto vuelve a conformar un resurgimiento de un bloque social y político de cierta estabilidad.

El senador comunista Óscar Andrade ya salió a advertir que el Frente Amplio no debe apropiarse del resultado del referéndum, mientras que el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, puso el rumbo en que los resultados “lo evaluarán nuestros cientistas y luego lo analizaremos con los compañeros de la dirección (del FA). Y luego proyectar cosas que no tienen que ver con el resultado electoral. Nosotros no podemos vivir obsesionados con el 2024. Nosotros tenemos que vivir obsesionados con los procesos de transformación que el Uruguay necesita. Si pensamos eso 2024 será un jalón, pero solamente un jalón. El Frente Amplio llegó para transformar Uruguay y lo transformó”.

Los invisibilizados

Los grandes medios de comunicación invisibilizaron durante la campaña y a posteriori de conocer los resultados a los dirigentes sindicales y sociales que, de alguna manera, tienen la paternidad y maternidad de la criatura.

Consultado por Caras y Caretas el dirigente de Fucvam Gustavo González expresó que “el resultado del Sí refleja una importante acumulación de fuerzas del campo popular, un reverdecer de la militancia a pie indispensable para cualquier propuesta de cambio, pero el gobierno a partir del resultado va a ir a fondo pues son los representantes de los malla oro y los malla oro tienen dificultades con el sistema imperante. Los exportadores ya han dicho que el precio del dólar no les conviene y las cámaras empresariales han demostrado su satisfacción por el triunfo del No por lo que se vienen tiempos muy difíciles, por lo que habrá que aprovechar ésta ola de militancia. El presente es de lucha, ya que las posibilidades de diálogo con el actual gobierno en función de sus anuncios de reformas y la carestía es complejo y el diálogo debe ser entre las fuerzas sociales para resistir un modelo descarnado como el actual”.

Consultado también el presidente de Fancap Gerardo Rodríguez dijo que “tomo como punto de partida muy valorable que después de muchos años los movimientos sociales y los sindicales volvieran a juntarse tras un objetivo común; debemos poner el énfasis en fortalecer la intersocial por los desafíos que se nos vienen como la reforma de la seguridad social, definiendo en el próximo Congreso del Pueblo una plataforma programática de carácter popular. La derecha ataca a algunos dirigentes sindicales porque sabe que más allá del referéndum se viene concretando un bloque popular alternativo al capitalismo que puede frenar su proyecto político y disputar la hegemonía. Y es una señal fuerte para el Frente Amplio, que al principio se sumó a ésta iniciativa pero con muchos reparos y que va a tener que definir en la heterogeneidad de su identidad para donde va a querer avanzar, por ejemplo en la reforma de la seguridad social. Fue un punto de inflexión para el Frente Amplio que no puede seguir manejándose ambiguamente, sino que va a tener que tomar definiciones. Esto debe desembocar en la construcción de un bloque con un programa popular”.

Soledad González de la Intersocial feminista analizó para Caras y Caretas que “el resultado del referéndum tiene varios logros; el primero es la señal al gobierno de que no puede votar leyes de urgente consideración con varios programas adentro. Las organizaciones sociales a pesar de la pandemia le pusieron un freno a esa forma de gobernar y no solo para la LUC sino para otras políticas públicas que se puedan definir, como por ejemplo la reforma de la seguridad, y el mensaje es que las cosas importantes del país las tienen que discutir con nosotros, o sea el diálogo no es solo con la oposición partidaria, ya que son los movimientos sociales que empujan los cambios desde abajo. Fue una demostración de la capacidad militante de la sociedad uruguaya y es una alerta que si no nos escuchan las élites políticas, proponen leyes sin escucharnos, les vamos a hacer frente”.