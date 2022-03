Referéndum: final de bandera verde

El No llega con una pequeña ventaja pero no es concluyente.

A 72 horas del Referéndum para anular 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC), nadie se anima a dar un resultado definitivo. Todas las encuestas dan un final de bandera verde y los indecisos jugarán un partido clave en la elección del domingo.

Este miércoles Opción Consultores presentó su última encuesta previa al referéndum, en la que midió intención de voto y profundizó en los indecisos.

Ante la primera pregunta sobre intención de voto, los resultados fueron: 38% por el No a la derogación, 35% por el Sí, 1% en blanco, 2% anulado y 22% indecisos. Por último, 2% dijo que no irá a votar. En esta primera medición, el respaldo al mantenimiento de los artículos de la LUC es igual al de la medición de febrero, mientras que el apoyo a la derogación cae un punto porcentual y los indecisos suben otro tanto.

Opción repreguntó a los indecisos si estaban “más cerca de votar la papeleta celeste del No o la papeleta rosada del Sí”. Si se consideran estas respuestas y se excluye a quienes dijeron que votarán anulado o no participarán en el referéndum, el Sí se mantiene en 41% con respecto a febrero, mientras el No, sumado al voto en blanco, cae de 48% a 45%.

En esta última medición el porcentaje de indecisos es de 14%, que es el núcleo duro, superior al que se presentó a una semana de todas las elecciones obligatorias de 2019. En octubre fueron 10% en lo referente a la primera vuelta y 9% en lo vinculado al plebiscito “Vivir sin miedo”, mientras que en noviembre, previo al balotaje, fueron 7%.

La consultora hizo foco en este núcleo duro de indecisos y, a raíz de otras preguntas, concluye que entre ellos predomina el desconocimiento y se podrían distribuir de forma muy pareja entre el Sí y el No.

Con este escenario, a tres días de la votación, no se puede proyectar el resultado. Se puede decir que el No llega con una ventaja que trae en las tres últimas mediciones, pero no es concluyente”.