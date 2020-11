Referéndum: no hubo acuerdo y la Intersocial pasó a cuarto intermedio

Pasa el tiempo y todavía no hay acuerdo sobre el referéndum que impulsará el Pit-Cnt contra la ley de urgente consideración (LUC). Este domingo, el plenario de la Intersocial se reunió para definir los detalles del referéndum contra la ley, pero al no arribar a un acuerdo pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles. La discusión estuvo planteada en la cantidad de artículos a impugnar, y en ese debate no hubo consenso.

El Pit-Cnt mantuvo su idea de derogar algunos artículos de la ley y otras organizaciones que integran la Intersocial prefieren derogar toda la norma.

Desde el Pit-Cnt consideran difícil que la central sindical cambie su posición sin convocar a una nueva Mesa Representativa y además aseguraron que ya dieron un largo debate antes de adoptar una postura definitiva.

El miércoles será la hora de verdad. Todos coinciden que se debe llegar a una resolución definitiva, ya que la falta de acuerdo y la dilatación en el tiempo de la recolección de firmas pueden complicar el triunfo de la iniciativa.