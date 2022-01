Registran nuevas caídas y problemas en Facebook e Instagram a nivel mundial

A cuatro días del inédito apagón mundial de las aplicaciones del conglomerado Facebook Inc (WhatsApp, Facebook e Instagram), el protal DownDetector informó este viernes que se registraron problemas de funcionamiento en Facebook e Instagram en distintas partes del mundo.

Las fallas fueron detectadas principalmente en países de Europa, Asia y América Latina, así como también en algunos puntos de Estados Unidos, Canadá y Australia. Algunos usuarios en estos puntos afirmaron no haber podido acceder a los sitios ni conectarse con el servidor. Hasta el momento se desconoce qué es lo que podría haber ocasionado los problemas.

Una cuenta de Instagram en la red social Twitter informó de la situación: “Sabemos que algunos de ustedes pueden estar teniendo problemas al usar Instagram en este momento. Lo sentimos mucho y estamos trabajando lo más rápido posible para solucionarlo».

El pasado lunes 4 de octubre, las aplicaciones WhatsApp, Instagram, Facebook, así como el sistema de mensajería instantánea Facebook Messenger, padecieron una caída global mayor a las cinco horas, lo que dejó sin servicio a millones de usuarios.

En ese período de tiempo, los usuarios debieron valerse de otras aplicaciones para comunicarse (como Telegram o Signal), al tiempo que las empresas propiedad de Mark Zuckerberg sufrían una pérdida millonaria en la bolsa de valores. Se calcula que en total las pérdidas rondaron los 7 mil millones de dólares.

De acuerdo a la información detallada de DownDetector, en el caso de Instagram, este viernes fue difícil cargar las actualización del feed de la aplicación, mientras que también se detectaron problemas en las búsquedas, mensajes y publicaciones.

User reports indicate Facebook is having problems since 2:40 PM EDT. https://t.co/8wgYQLKxCu RT if you’re also having problems #Facebookdown

— Downdetector (@downdetector) October 8, 2021