Regresó Mujica y comenzará a recorrer el interior del país

“¿Cansado? ¿El viejo? Volvió más joven; tiene una fuerza…”, dijo a Caras y Caretas Portal un allegado a José Mujica, líder del MPP. La persona, que prefirió mantenerse en el anonimato, confirmó que el exmandatario y exsenador comenzará una gira por el interior del país.

Consultado sobre si Mujica finalmente será precandidato, dijo: “Él sigue diciendo que no, que una campaña es muy dura y que está viejo para esos trotes, pero no sé cuánto aguantará porque le gusta estar en todo”.

“Él dice que va a ver a amigos y a sondear el panorama político, pero para mí que ya le picó el bichito y en cualquier momento nos da una sorpresa. Él es así, de tirarse por la libre. Y no digo que un día te dice una cosa y otro día otra, digo que con su carácter no puede mantenerse al margen de nada”, indicó.