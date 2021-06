Rehabilitación de niña uruguaya genera simpatía y expectativa en Cuba

El diario cubano Juventud Rebelde se hizo eco este domingo de la historia de Aurora Sosa, una niña uruguaya de seis años que padece una rara dolencia y que llegó hace unos días a Cuba para tratarse Centro Internacional de Restauración Neurológica (Ciren), en La Habana.

Hasta el propio presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, saludó a Aurora a su llegada a la isla. “Bienvenida, Aurora. Estás en buenas manos, nuestros médicos sabrán cuidarte mucho. Sigue contándonos cómo te va, ya queremos verte en la rehabilitación. ¡Un abrazo!”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

La historia de Aurora comenzó hace seis años cuando comenzó con un leve retraso motor, por lo que fue operada. Si bien la intervención fue exitosa sus padres han buscado mejorar la calidad de vida, por lo que esperan que en el Ciren.

Largo peregrinar

Indica el artículo de Juventud Rebelde, firmado por el periodista Yoerki Sánchez Cuellar, que “el periplo en busca de una solución incluyó centros de salud públicos y privados de Uruguay, la Fundación Teletón y hasta el Hospital Garraham de Buenos Aires”.

Aunque la pequeña alcanzó progresos en su desarrollo motriz, agrega, “su cuadro requería una atención especializada, por lo que al conocer la familia por un cirujano amigo que Cuba contaba con centros de referencia mundial, encontraron el Ciren y establecieron contactos con la institución, que le abrió inmediatamente sus puertas”.

Se desató entonces una campaña de solidaridad en las redes sociales, cuenta su madre Cecilia Nazzari a la agencia Sputnik. “La gente se entusiasmó mucho ayudando y ese cariño se vio reflejado en la ayuda para el viaje. Alcanzamos los 30 mil dólares, e incluso, lo hemos pasado”.

“En las redes, algunos han criticado la actitud de la madre de haber tomado la decisión de traer a su hija a atenderse aquí”, recuerda Sánchez Cuellar. No obtente en un mensaje en Twitter su madre fue muy clara: “Mi opinión no va a cambiar. Llegamos a Cuba hace tres días en busca de una mejor calidad de vida para Aurora, y es un país que me tiene enamorada. Sé muy bien las carencias que genera el bloqueo. También sé muy bien del heroísmo con el que resiste el pueblo cubano”.