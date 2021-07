Rendición de Cuentas: retiran artículo que debilitaba a los bancos públicos

Finalmente los legisladores de la coalición de gobierno que componen la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados, decidió quitar del proyecto de Rendición de Cuentas el artículo 281 que habilitaba a que los organismos públicos depositen sus fondos en la baca privada.

El presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), Diego Labat, asistió el pasado jueves a la comisión y allí dio sus argumentos a favor del artículo que habilita a que los organismos públicos depositen sus fondos en la banca privada, que fue criticado por frenteamplistas, colorados y cabildantes.

En su momento el diputado frenteamplista Gustavo Olmos, aseguraba que la Rendición de Cuentas contenía artículos que “debilitarán” al Banco República (BROU).

Pero el Frente Amplio no fue el único que estaba en desacuerdo con estos artículos. También colorados y cabildantes no coincidían con el gobierno sobre esta modificación. El diputado colorado Jorge Alvear ya había adelantado que su partido pediría que se retirara ese artículo de la Rendición de Cuentas, como finalmente sucedió, porque “es perjudicial para el BROU”. “Da la posibilidad de que las mejores carteras se puedan quedar con la banca privada, pero el BROU, que tiene que llegar a todos lados, debe quedarse con las peores carteras, porque lo tiene que hacer”, agregó. Por su parte la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU) emitió un comunicado hace algunos días en el cual rechazan la inclusión, en el proyecto de Rendición de Cuentas enviado al Parlamento por el Poder Ejecutivo, del artículo 281. «Derivar dichos recursos hacia los bancos privados implica disminuir las ganancias de la banca oficial, además de erosionar la capacidad de realizar políticas crediticias con objetivos de desarrollo, que en el mercado local solo pueden llevar adelante estas instituciones. A causa de ese cambio se reducirían los recursos de los únicos bancos cuyo interés económico no es únicamente la rentabilidad, y que actúan en muchos casos como instrumento de las políticas públicas», señala AEBU.

«Los depósitos del sector estatal totalizan US$ 1.623 millones, lo que significa el 9,7 % de los depósitos totales de todo el sector no financiero del país. De ellos, actualmente el 96 % se encuentra en los bancos propiedad del Estado, que se distribuyen en US$ 1.558 millones en la banca oficial y US$ 65 millones en los bancos privados. Tanto su monto total como su participación en el sistema financiero ha crecido sostenidamente en los últimos 20 años y posibilitado que la banca pública desarrolle políticas de crédito orientadas hacia todos los segmentos del mercado», agregaban en el comunicado.