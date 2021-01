RenunciaBolsonaro se vuelve tendencia en Brasil

En Brasil se hizo tendencia en redes sociales la etiqueta #RenunciaBolsonaro, luego de que el mandatario de ese país, Jair Bolsonaro, declarara que la nación está quebrada y que él no podía hacer nada al respecto.

Al hablar con simpatizantes a las puertas del Palacio de la Alvorada de Brasil, la residencia presidencial, el mandatario dijo: «Brasil está quebrado y yo no puedo hacer nada. Quería modificar la tabla del impuesto de renta, pero no pude».

A raíz de esto, cientos de personas popularizaron la etiqueta en la que piden que el presidente brasilero abandone el cargo que asumió el 1 de enero de 2019, y cuyo mandato vence el 1 de enero de 2023.

«Renuncia pronto. Brasil gana 2 años«, escribió Carter Batista, un reconocido ‘influencer’ del fútbol en el país sudamericano.

«No sea pesimista, presidente. Todavía puede hacer mucho por el bien del país. Empiece por dimitir«, dijo, por su parte, Caio Machado.

La educadora feminista Lola Aronovich calificó a Bolsonaro como «el peor presidente de la historia del país y el peor líder del mundo en lo que se refiere al combate al covid». Por lo que le sugirió la «renuncia».

O pior presidente da história do país e o pior líder do mundo no q se refere ao combate à covid chora q "o Br está quebrado e eu não consigo fazer nada". Nós temos uma sugestão, capetão genocida: RENUNCIA https://t.co/BZplVKtpqO

— Lola Aronovich (@lolaescreva) January 5, 2021