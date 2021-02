Plenario Nacional del FA reclamó incrementar ayuda a sectores más vulnerables

El Plenario Nacional del Frente Amplio, reunido en la jornada de este sábado aprobó por consenso, de acuerdo a una declaración emitida “trasladar la fecha de realización del Congreso del Frente Amplio para setiembre y las elecciones internas para octubre, asegurando su realización en esas fechas, para lo que se deberá preparar un Plan que contemple las distintas alternativas, en función de la realidad sanitaria”.

La resolución establece que sea la Mesa Política la responsable del “seguimiento del cumplimiento de ese Plan, analizando quincenalmente su avance e informando de ello al conjunto de frenteamplistas”.

Del mismo modo se resolvió “convocar a sectores y bases a reforzar las Comisiones Centrales y encomendar a las mismas a elaborar diferentes propuestas para la efectiva ejecución del congreso”.

Corresponderá a la Comisión de Organización, señala la Resolución del Plenario Nacional del Frente Amplio “presentar dicha propuesta en el plenario de abril”.

Junto a estas resoluciones, el Plenario Nacional del Frente Amplio, publicó un documento donde se analiza la situación nacional y se definen “los principales lineamientos de su acción política y su cronograma interno para el presente año”.

El documento comienza refiriéndose a “la jornada de conmemoración de los 50 años del FA, el 5 de febrero, tanto por la impresionante demostración solidaria de las decenas de toneladas de alimentos recolectados para apoyar las ollas populares, como por la movilización desplegada en todo el territorio nacional recolectando firmas para anular los 135 artículos de la LUC”.

De acuerdo al mismo, “el aporte de las firmas recolectadas ese día, sumado al esfuerzo realizado por todas las organizaciones que integran la Comisión Nacional, desde el inicio de la campaña y en la jornada nacional del 6 y 7 de febrero, fue lo que nos permitió superar ampliamente la meta de las 100 mil firmas y confirmar la voluntad de una gran parte de la ciudadanía de someter a referéndum estas normas, que con justicia hemos calificado como Desestatizadoras, Concentradoras y Represivas”.

Llaga de las vacunas

Con relación a la reciente llegada de las vacunas al país, el documento expresa: “Nos congratulamos de que nuestro país, aunque tardíamente producto de errores del gobierno que nos llevan a ser el último de la región, se apreste a dar comienzo al proceso de vacunación. Destacamos que tiene las capacidades para poner en marcha un rápido proceso de vacunación en virtud de la infraestructura sanitaria existente, consolidando por la reforma del sistema y de los importantes recursos aportados al sector público en los últimos quince años”.

En el documento se exhorta “a toda la población a vacunarse y continuar adoptando las medidas de precaución indicadas por la autoridad sanitaria”.

El Plenario Nacional del Frente Amplio, una vez más hace hincapié en la necesidad de incrementar, por parte del gobierno “las medidas de apoyo social y económico”, las que evalúa de “insuficientes”.

En tal sentido se vuelve a recalcar los planteamientos realizado anteriormente por la fuerza política que insiste en proponer “un paquete de medidas de cinco ejes: a) Ingreso Básico de Emergencia. b) Suspensión temporal de lanzamientos y cortes de servicios, y diferimiento de cuotas/vivienda y pagos de los servicios para los sectores más necesitados. c) Modificaciones y extensiones al seguro de desempleo. d) Apoyos al cooperativismo, autogestión y a las micro y pequeñas empresas. e) Adelanto de inversión pública y apoyo a la inversión privada en infraestructura y vivienda”.

El Plenario expresa la “preocupación por el programa restaurador que ha puesto en marcha este gobierno, que nos retrotrae a la década de los ´90 y nos pone frente a una nueva crisis económica y social como muchas de las que vivió el país, centrada en la transferencia de ingresos de trabajadores y pasivos hacia los sectores más concentrados, la desestatización y privatización, la reducción o lisa y llanamente eliminación de la participación social, el recorte de derechos y libertades públicas, y la represión. Las iniciativas ya presentadas por el Poder Ejecutivo en torno a la aprobación de una nueva ley de medios o la reforma del mercado de los combustibles o los adelantos sobre los contenidos de la reforma de la Seguridad Social, lamentablemente confirman el rumbo antes señalado. El Frente Amplio, sin perder su vocación de “fuerza constructora” y manteniendo en el centro de su actuación la preocupación por la condición de vida de nuestra gente, se opondrá decididamente a toda medida que suponga un retroceso en los derechos sociales, económicos y políticos conquistados por nuestro pueblo a lo largo de décadas”.

En este sentido se ratifica la “preocupación por la caída del ingreso de los hogares de la gran mayoría de nuestros compatriotas y aumento de la pobreza en nuestro país, como resultado de la combinación de la pérdida de valor real de salarios y pasividades y el incremento del desempleo, impactando todo ello en la economía, haciéndola retroceder aún más, con el impacto nuevamente en el empleo y salarios y por lo tanto más sufrimiento para los uruguayos. Insistimos en la necesidad de adoptar medidas que detengan la caída del poder adquisitivo del salario y contribuyan a la promoción y creación de empleo.

Seguridad social

En el documento el Plenario ratifica “explícitamente la declaración pública aprobada en el día de ayer por la Mesa Política Nacional y subrayamos la idea de que “…una reforma que atienda y proteja a los uruguayos no puede hacerse sólo desde la perspectiva de que cierren las cuentas públicas”, y en que “…el análisis de la reforma de la Seguridad Social debe ser integral, incluyendo a todos los regímenes contributivos y no contributivos, de todos los institutos de Seguridad Social del país para mejorar la equidad del Sistema en su conjunto”. En ese sentido ratificamos que no vamos a acompañar ninguna propuesta que no contemple la sustentabilidad social del sistema, que promueva el lucro en la seguridad social, y disminuya la responsabilidad del estado en el tema.

Finalmente, se realiza un llamado “a las ciudadanas y ciudadanos de nuestro país a firmar para habilitar el referéndum sobre los 135 artículos de la LUC”.

“La aprobación de la LUC”, señala el documento, “ha sido un acto antidemocrático y corresponde abrir un amplio proceso de debate sobre la misma, los 135 artículos que aspiramos anular consagran un país más injusto y menos democrático, por lo que enfrentarlo vale la pena”.

Los militantes frenteamplistas, reunidos en su Plenario nacional, declaran que no se duda “que “las firmas están” y agregan, “este proyecto de país no es el de la mayoría de los uruguayos y uruguayas, el desafío es organizarnos para llegar a cada una de ellas. Nos comprometemos a dejar lo mejor de nosotros en ese esfuerzo y convocamos al mismo a todas y todos los frenteamplistas, a sumarse a las jornadas de recolección de firmas los días 6, 7 y fundamentalmente el 8 de marzo Día Internacional de los Derechos de las Mujeres, y a las jornadas de los días 22 al 26 de marzo en conmemoración de los 50 años del acto histórico en la explanada municipal de Montevideo en 1971”.