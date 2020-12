Resoluciones que quedarán marcadas a fuego

Nuestro portal ha recibido y publica de forma integra, una misiva que nos dirigiera Guillermo Techera, Vicepresidente de la Junta Departamental de Río Negro.

En la misma, además de algunas valoraciones sobre los resultados electorales en el departamento, el vicepresidente de la Junta Departamental, contrarresta el relato que se pretende construír por el intendente Omar Lafluf con respecto al trabajo realizado por el Frente Amplio (FA) en Rio Negro.

A continuación el texto de la carta:

«Lo intuíamos y por ello lo dijimos durante la campaña, pero, seguramente no lo suficiente. Pensamos que la estrategia era otra: lo hecho hablaba por nosotros, promesas cumplidas dejaban espacio a otras por cumplir que trabajamos arduamente en nuestro Programa de Gobierno.

En nuestro interior sabíamos que no sería suficiente, que se hacía necesario contrarrestar los dos modelos en pugna. ¿Pero cuáles? Si la campaña en las otras filas no mostraba proyectos. Lo que sí construía y ante nuestros ojos era el relato. Un relato que no supimos revertir.

No se trata de analizar culpas, pero en cambio sí, responsabilidades. Responsabilidades que teníamos a la hora de transmitir, de defender no solo logrado sino lo que restaba por hacer.

Como dirigentes políticos no supimos construir un frente de batalla capaz de anticipar las jugadas, controlar movimientos, construir una estrategia común.

Como militantes de izquierda no supimos dar la batalla cultural. No fuimos capaces de poner en valor cada uno de esos cambios, de esas conquistas. No supimos trasmitir que cada derecho conquistado puede perderse en un abrir y cerrar de ojos si no somos capaces de defenderlos.

La radicalización de la derecha llegó a Rio Negro y pisando fuerte. Hoy se permiten colectivizar declaraciones peligrosas que intentan construir relatos o quitar foco de lo importante.

Lafluf se da el lujo de hablar sin fundamentos, nombrar cifras incontrastables con la realidad, adjetivar nuestra gestión y más; todo por justificar lo injustificable.

La primera medida tomada por esta administración fue el ingreso a la Junta Departamental de una solicitud de aval para una línea de crédito por 8 millones de dólares a 15 años, a la que el Frente Amplio dijo no.

La segunda, afectaría a 60 trabajadores monotributistas a las que no se les renovaría contrato.

La tercera recaería sobre aquellos trabajadores contratados y por su conocida afinidad política con la izquierda.

No le tembló la mano, ni existió prurito alguno en tomar estas resoluciones, pero tampoco al momento de ingresar a los suyos, al duplicar y triplicar ingresos de sus operadores políticos o poner en lugares de decisión y con sueldos nada despreciables, a quienes ocupaban los primeros tres lugares en ADEOM durante los cinco años de gobierno frenteamplista.

Las promesas de campaña que aseguraban trabajo para los rionegrenses, llevadas por el viento. ¿O no? ¿A qué rionegrenses hacía referencia? Aquel que se dice intendente de todos, deja en la calle a un número importante de funcionarios y con ellos sus familias, por el simple hecho de pensar distinto. Soplan vientos de cambio en Río Negro. Cambio acompañado de retroceso.

Será una Navidad muy difícil para quienes hoy fueron despedidos arbitrariamente y para cada uno de nosotros que no supimos dejar ver que lo conquistado tiene la fragilidad de una hoja en el viento si no somos capaces de internalizar la convicción de que su defensa es tarea de todos, todos los días.

Apelando al espíritu navideño, le deseo al Intendente y sus directores empatía en grandes cantidades para poder comprender que detrás de la liviandad con que menciona el número de cesados, lo que realmente existe es una persona que deberá enfrentar la búsqueda de trabajo para llevar el sustento a su familia pero que hoy deberá explicarles a sus hijos porqué la mesa está tan vacía o el regalo deseado deberá esperarse un poco más».

Guillermo Techera

Vicepresidente Junta Departamental de Río Negro