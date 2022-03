Resultado del referéndum «no deja bien parado al presidente», según Botinelli

Oscar Botinelli, politólogo y director de la consultora Factum, se refirió a los resultados del referéndum por la derogación de los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, señalando que el gobierno multicolor y Lacalle Pou quedaron «debilitados».

En declaraciones consignadas por Telemundo explicó que el resultado de esta instancia electoral no es como la clasificación de Uruguay en el mundial de Catar, sino que habilita lecturas políticas “mucho más matizadas”.

“Un referéndum permite dos clases de análisis: uno es el análisis político jurídico, es decir, el objeto puntual del referéndum como se dio. La Ley de Urgente Consideración (LUC) se mantiene, desde ese punto de vista es una victoria de la coalición de gobierno, matizando esto podemos decir que el no le ganó al sí, creemos que la diferencia de los votos observados y la tendencia histórica, la ventaja debe ser del 1,1 o 1,2%”, señaló.

Sobre la incidencia del voto en blanco en los resultados del referéndum, expresó: “Lo que es importante es que el No, hablando del total de votantes, no pasó el 50%. La LUC no tiene, en principio, el respaldo de la mayoría absoluta del país. Otro dato interesante es que el voto anulado, que es el neutro, significó lo mismo que la suma del anulado y el en blanco tanto en el balotaje como en octubre, quiere decir que la gente entendió que el blanco no era neutro y se volcó al anulado”, señaló.

Mal resultado

Según Botinelli, el resultado del referéndum “no deja bien parado al presidente». A su entender, «se reflejó en la cara del presidente anoche, no fue nada exitoso lo que exhibía porque normalmente es de esperar que en el medio período un gobierno caiga en popularidad».

Y añadió: «El gobierno prácticamente recién empieza, la pandemia generó una situación anormal, diferente, lo que fue la pandemia ayudó a mejorar la performance de casi todos los jefes de Estado. En Canadá, en México, en Alemania, la India, Australia”.

Ante este escenario, el politólogo opinó que se trata de un “mal resultado” y que debe haber “cambios externos e internos” al gobierno.

“Estos resultados apuntan a que tiene que haber un diálogo gobierno – oposición, que en la agenda hay temas que hacen al futuro del país en el sentido de trascender varios períodos de gobierno y no es bueno para el país que se adopten reformas que en dos años o siete años se puedan cambiar si no hay un gran consenso detrás”, agregó.