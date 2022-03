Resultados y posiciones de la Eliminatoria Sudamericana

RESULTADOS PARCIALES DE LA 17MA FECHA DE LA ELIMINATORIA SUDAMERICANA

URUGUAY 1 PERÚ 0

Gol: 41′ Giorgian De Arrascaeta (U)

COLOMBIA 3 BOLIVIA 0

Goles: 39′ Luis Fernando Díaz (C), 72′ Miguel Borja (C) y 90′ Mateus Oribe (C)

PARAGUAY 3 ECUADOR 1

Goles: 9′ Robert Morales (P), 45’+6′ Piero Hincapié en contra (P), 54′ Miguel Almiron (P) y 85′ Jordy Caicedo (E)

Expulsado: 88′ Blas Riveros (P)

BRASIL 4 CHILE 0

Goles: 44′ Neymar de penal (B), 45’+1′ Vinicius (B), 72′ Philippe Coutinho (B) y 90’+1′ Richarlison (B)

Argentina – Venezuela se juega este viernes a las 20:30 horas en La Bombonera de Buenos Aires.

POSICIONES

Están clasificados en forma directa al mundial de Catar a jugarse del 21 de noviembre a el 18 de diciembre de este 2022: Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay.

Perú, Colombia y Chile se juegan la clasificación al repechaje a jugarse en Junio en la próxima fecha que se disputa el martes que viene todos 20:30 horas.

Perú recibe a Paraguay, Colombia visita a Venezuela y Chile es local frente a Uruguay.