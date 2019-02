Resultados y Posiciones

TORNEO APERTURA 2019

1ra FECHA



Sábado 16 de febrero

Juventud 1 Fénix 2

Goles: 24´ Joaquín Zeballos (JUV); 31´ Leonardo Fernández (FEN) y 90+2´ Alex Silva (FEN)

Parque Artigas

Árbitro: Yimmy Álvarez

Asistentes: Gabriel Popovits y Pablo Llarena

4º árbitro: Diego Riveiro

Rampla Juniors 3 Progreso 4

Goles: 4´ y 41´ Gustavo Alles (P), 21´ Anthony Sosa (P) y 85´ Rodrigo Viega (P); 29´ y 64´ Pablo Pereira (RJ) y 55´ Juan Albín (RJ)

Estadio Olímpico

Árbitro: Diego Dunajec

Asistentes: Antonio Fedorczuk y Gustavo Márquez Lisboa

4º árbitro: Federico Lovesio

Liverpool 1 Nacional 1

Goles: 18´ Diego Guastavino (L); 84´ Octavio Rivero (N)

Estadio Belvedere

Árbitro: Andrés Matonte

Asistentes: Nicolás Tarán y Javier Irazoqui

4º árbitro: Fernando Falce

Wanderers 1 River Plate 1

Goles: 25´ Damián Macaluso (W); 86´ Matías Alonso (RP)

Parque Viera

Árbitro: Andrés Cunha

Asistentes: Martín Soppi y Agustín Berisso

4º árbitro: Nicolás Vignolo

Domingo 17 de febrero

Boston River 2 Plaza Colonia 2

Goles: 46´ Joaquín Boghossian (PC) y 77´ Agustín Miranda (PC); 49´ Bruno Foliados (BR) y 78´ Diego Gurri (BR)

Complejo Rentistas

Árbitro: Federico Modernell

Asistentes: César Sebastiani y Daniel Castro

4º árbitro: Pablo Giménez

Racing 1 Cerro 3

Goles: 18´ Pablo Olivera (C), 89´ Diego Casas (C) y 90+3´ Federico Puente (C); 65´ Líber Quiñones (R)

Parque Roberto

Árbitro: Jonathan Fuentes

Asistentes: Carlos Barreiro y Andrés Nievas

4º árbitro: Javier Burgos

Cerro Largo 2 Danubio 0

Goles: 31´ y 43´ Sebastián Sosa (CL)

Estadio Arquitecto Ubilla

Árbitro: Gustavo Tejera

Asistentes: Horacio Ferreiro y Santiago Fernández

4º árbitro: Antonio García

Defensor Sporting 0 Peñarol 1

Gol: 90’+1′ Gastón Rodríguez (P)

Estadio Franzini

Árbitro: Daniel Fedorczuk

Asistentes: Richard Trinidad y Sebastián Silvera

4º árbitro: Daniel Rodríguez

POSICIONES