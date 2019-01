Se reveló posible movimiento de tropas norteamericanas a Colombia

Amplio revuelo causó el lunes el asesor de seguridad de la Casa Blanca, Jhon Bolton, cuando en una rueda de prensa dejó ver en su libreta, unos apuntes que decían en la primera línea: “Afganistan, welcome to the talking” y en el renglón de abajo: “5000 troops to Colombia”.

Aunque la Casa Blanca no ha hecho ninguna declaración respecto a esta situación y los dichos de Bolton en la rueda de prensa llegaron sólo hasta plantear que para el presidente Trump, “todas las opciones están sobre la mesa”, la situación ha generado revuelo, pues sería una muestra efectiva de que el plan de intervención militar sobre Venezuela va avanzando.

El Canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo indicó en la mañana del martes que no tiene ninguna comunicación oficial sobre solicitudes para recibir tropas norteamericanas en su suelo. Esta situación ha causado fuerte indignación en las organizaciones sociales colombianas, que le recuerdan al gobierno los delitos cometidos por los soldados norteamericanos que hace algunos años estuvieron en suelo colombiano, y quienes se vieron envueltos en casos de homicidios, violaciones y pornografía infantil a su paso por el país caribeño.