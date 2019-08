Revelan el precio que Trump estaba dispuesto a ofrecer al Gobierno danés por Groenlandia

La intención del presidente estadounidense, Donald Trump, de comprar Groenlandia a Dinamarca acaparó esta semana los titulares de la prensa mundial, si bien la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, no tardó en enfriar el asunto afirmando que «Groenlandia no está en venta», razón por lo que el mandatario no tuvo ocasión de anunciar su precio de compra.