Richard Read analiza ingresar a las filas del FA

Si bien todavía falta mucho, el Frente Amplio ya piensa en las elecciones de 2024. Varios dirigentes comenzaron una gira por el interior del país para conversar sobre las necesidades de la ciudadanía.

Mientras la fuerza política comienza la reconstrucción de cara a las próximas elecciones, algunas figuras del ámbito sindical están pensando sumarse a las filas del FA.

En las últimas horas el exdirigente sindical Richard Read admitió que a pesar de haber rechazado muchas veces invitaciones para participar activamente en la política, ahora le interesaría integrar algún espacio de “política partidaria” dentro del Frente Amplio (FA). Mencionó que ha dicho que no otras veces, pero señaló que “hago política todos los días” y que está considerando la opción de hacerlo en el FA. “Me gustaría meterme en la política partidaria en un sector, pero no lo estoy pensando como el Richard senador o diputado, porque para hacer política no es necesario ser legislador”, comentó.

“Hacer política sí me encantaría, hay una barra con la que conversamos; ser parte de un grupo de compañeros, construyendo ideas, debatiendo, tender cabitos con el que piensa distinto”, dijo en una entrevista en TV Ciudad y subrayó que nunca podría ser legislador: “Es un laburo que no es para mí”.

Sin embargo, Read considera que podría aportar en el FA en la construcción de ideas: “Volver a ayudar con mucha gente a que sea creíble la política; hoy creo que la política está dejando de ser creíble, no es un problema uruguayo, es mundial”, dijo, y agregó que a su entender la fuerza de izquierda debería concentrarse en “crear espacios de respeto y tolerancia en una sociedad plural”.

Consultado por en qué sector se imaginaría trabajando, afirmó que en ninguno en particular y que se trata de “conversaciones” con una “barra de amigos”. También comentó que comparte la idea de que es necesario agiornar al FA y permitir “que entre gente joven a la discusión política”.