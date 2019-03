Rimas de otoño: Montevideo Hip Hop en el Parque Rodó

Por G.P.

El periodista cultural Jorge Costigliolo le preguntaba a Santi Mostaffá, hace apenas dos años, cuánto creía que faltaba para que se realizara un festival de hip-hop en Uruguay. El rapero respondió que más de lo que le gustaría y mucho menos de lo que se podía imaginar cualquier periodista. La segunda parte de la respuesta exhibía una velada crítica a un periodismo musical que no oculta un inocultable sesgo rockero y que no daba y ni da demasiadas señales de advertir o entender lo que desde hace años viene pasando en la calle y en el gusto de las nuevas generaciones.

“De acá a unos años me parece que al rap solo le queda hacerse más popular”, subrayaba Santi en la entrevista publicada por Montevideo Portal. “La gente que produce festivales, cuando vea que el rap lleva gente, le va a dar un poco más de bola. Está pasando algo que no nos imaginábamos, que cada vez más artistas de hip-hop se están metiendo en escenarios más grandes y que antes eran territorio de propuestas más rockeras. Esos círculos se están permeando por el hip-hop. No falta tanto”.

Los tiempos que él como artista intuía un poco más largos, felizmente se acortaron y de alguna manera se precipitaron en la decisión de la Intendencia de Montevideo de integrar a parte de la cultura hip-hop montevideana -raperos y también graffiteros, breakers y deejays- en uno de los escenarios de la edición 2018 del festival Montevideo Rock. Y como todo indica que la experiencia piloto resultó más que auspiciosa, este mes de marzo se concreta la que será la primera edición de un Montevideo Hip Hop en el Teatro de Verano, con las principales figuras de la escena compartiendo cartel: Dostrescinco, Los Buenos Modales, Latejapride, Eli Almic, Santi Mostaffá y Arquero, entre otros.

Al igual que en el caso del rock, debe tenerse cuidado con la historia anterior, sobre todo en lo relativo a nomenclatura y aventuras pioneras. El Montevideo Hip Hop, por ejemplo, tiene al menos dos antecedentes, ambos autogestionados por los grupos pioneros del movimiento en Uruguay: V.D.S., Fun You Stupid! y Critical Zone. A mediados de los años 90, estas tres agrupaciones publicaban sus primeros casetes y difundían la cultura hip-hop, juntando fuerzas con colectivos de bailarines y los primeros graffiteros. Hoy aquellos grupos ya no están en actividad, pero de algún modo se puede dibujar un recorrido que une aquellas primeras incursiones en el género con los colectivos posteriores del oeste (Sudacas, ProFunk), y luego con la escuela de bandas de largo recorrido como Latejapride y Dostrescinco, hasta llegar a nuevas formaciones como Los Buenos Modales y AFC, o bien a raperos solistas de la altura técnica de los integrantes del Mac Team, Arquero o Eli Almic. Claro que hay en juego diferentes escuelas y estilos, y que hay también raperos de la calle, de fuerte activismo social que se mantienen en el under (el caso de los Rapvoluzion), y otros que desarrollan propuestas desde la competición técnica y de gran factura poética, pero lo cierto es que la cultura hip-hop está encontrando una visibilidad que se ha ganado en años de desarrollo y de movidas underground.

Montevideo Hip Hop 2019 reunirá en el Teatro de Verano, como se dijo, a varios de los artistas más relevantes del rap en la escena local. El festival abre con el Mac Team, grupo de raperos armado en 2014 y desde el que se hicieron conocer voces de la nueva generación como Hache, JT, Berna y Gama, apoyados en beats y scratches de DJ Lazy. Luego será el turno de Sáez ’93, que conjuga los oficios de mc y beatmaker con un estilo oscuro y se mandó Ese día en que me encuentres, uno de los discos del año y que está haciendo historia por ser el primer vinilo de hip-hop en Uruguay. Sigue en el programa otra revelación de la escena, con el rap social del colectivo de raperas S.A.K. integrado por Viki Style, Fabik y Eugenia, y después llegan las voces y repertorios de Kung-Fú, Arquero y Eli Almic (acompañada por Dj RC), y a partir de las 21.30 alternarán las bandas Latejapride, Los Buenos Modales, AFC y Dostrescinco, para dar paso, sobre la medianoche del sábado, a las actuaciones de Santi Mostaffá presentando las canciones del disco Escapismo y a un gran final con la artista chilena Ana Tijoux.

La fiesta hiphopera se completa con graffiti en vivo, batallas de freestyle y presentaciones de breaking que alternarán en distintos espacios del Teatro de Verano, y una fiesta bailable apenas termine la presentación de Tijoux con deejays y mc’s en vivo.