Ripoll: “Es la Intendencia que tiene que responder por la acumulación de cuerpos”

La secretaria general de Adeom, gremio que nuclea a los trabajadores municipales, informó que este jueves el sindicato, la Intendencia y el Ministerio de Trabajo se reunieron en una tripartita, pero sin llegar a un acuerdo: “Para la Intendencia las pautas de negociación es decir ‘no’ a todo”, expresó, agregando que no aceptan cambiar el régimen de descanso a un seis por dos, cuando “no es algo difícil de aplicar y es para compañeros que trabajan en un lugar especial y necesitan un régimen especial”, indicó, desechando la propuesta de la Intendencia del descanso comensatorio en caso de trabajar media hora más, porque ese tipo de compensación la tiene que habilitar el jerarca, pero si no hay gente para cubrir la jornada, no lo hará: “Trabajaste más y no te lo van a pagar, porque Fúnebres y Necrópolis no tienen habilitadas las horas extras”, sostuvo.

Ripoll aseguró que Fúnebres no está tomando medidas por lo que, si se acumulan cuerpos el problema es de la administración al no contar con la cantidad de gente necesaria para cumplir con las tareas ni una logística para poder retirarlos. Así que la Intendencia tendrá que explicar por qué sucede eso”.

En relación a Necrópolis, la dirigente afirmó que continúa con medidas: “Pero sólo lo reprogramable, como cremaciones de restos y reducciones, pero se realizan las esenciales: sepelios, inhumaciones y quema de cuerpos recientes”.