River tuvo el dulce pero le duró poco

COLÓN 3 RIVER PLATE 1

Estadio Brigadier General Estanislao López de Santa Fe (Argentina).

Jueces: Ricardo Marques; Rodrigo Correa y Guilherme Dias Camilo. Cuarto árbitro: Luiz Oliveira (Brasil).

COLÓN: Leonardo Burián; Alex Vigo, Emanuel Olivera, Guillermo Ortiz y Gonzalo Escobar; Christian Bernardi (67′ Santiago Pierotti), Fernando Zuqui, Marcelo Estigarribia y Gabriel Esparza; Wilson Morelo (77′ Nicolás Leguizamón) y Luis Rodríguez (90′ Damián Schmidt).

D.T: Pablo Lavallén

RIVER PLATE: Gastón Olveira; Claudio Herrera (72′ Matías Alonso), Sebastián Gorga, Agustín Ale y Santiago Pérez; Sebastián Píriz, Facundo Ospitaleche, Juan Pablo Plada y Nicolás Rodríguez (67′ Juan Manuel Olivera); Mauro Da Luz y Luis Urruti (90′ Facundo Vigo).

D.T: Jorge Giordano.

Goles: 16′ Mauro Da Luz (RP), 18′ Christian Bernardi (C), 25′ Wilson Morelo (C), 85′ Nicolás Leguizamón (C).

Expulsado: 90′ Sebastián Píriz (RP) y Fernando Zuqui (C).