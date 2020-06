Rompiendo el blindaje: Young,encrucijada de caminos

En la jornada de este martes, Caras y Caretas Portal, ha recibido una carta del edil del Frente Amplio en la ciudad de Young, Guillermo Techera.

En la extensa y documentada misiva, se denuncia la negativa del partido Nacional para acompañar propuestas que permitirían reencaminar la situación económica en dicha ciudad y en el departamento de Rio Negro, así como fortalecer los insumos necesarios para enfrentar los efectos de la situación de emergencia sanitaria actual.

En su misiva, el edil señala:

“Río Negro no escapa a la realidad nacional, en cuanto a la emergencia sanitaria y a la difícil situación económica y social que está atravesando al país. Es por ello que el Ejecutivo Departamental presenta oficio 64/2020 de fecha 11 de mayo de 2020 y oficio 67/2020 de fecha 19 de mayo 2020 elevando a consideración de la Junta Departamental propuesta tendientes a dar solución a problemas originados por la pandemia y sus implicancias económicas.

Este proyecto contemplaba, por un lado, un conjunto de beneficios tributarios ante la emergencia que se entendía podían ayudar “aflojándole el cinturón” a quienes transitan dificultades para cubrir sus obligaciones con la Intendencia y, por otro lado, una batería de acciones que posibilitaría una rápida reactivación económica para el Departamento”.

Dentro de las acciones señaladas para la rápida reactivación económica, se proponía la enajenación de: “un grupo de padrones en Los Arrayanes y en las Cañas que ya son parte del peculio municipal por la Ley de Ordenamiento Territorial mencionada precedentemente y al Padrón 5005, un padrón importante también en Las Cañas (…) y verter lo allí obtenido al Fondo de Gestión Territorial para la implementación de diferentes programas de reactivación económica, con destinos previstos por la Ordenanza de Gestión 135/2017”.

La propuesta en cuestión, no fue acompañada por el partido Nacional y así lo refiere el edil frenteamplista: “El Partido Nacional vota negativamente a la enajenación del Padrón 5005, parte medular de la propuesta por su potencialidad como fuente de los ingresos necesario para llevar adelante el proyecto, escaso de argumentos, pero sobrado de excusas”.

Y amplia: “Más allá de que el resultado era previsible, quizás nunca podremos conocer cabalmente las razones reales que motivaron a los ediles nacionalistas en esta votación. Infructuoso sería hacer el esfuerzo por comprenderlo porque ello sólo sería posible si hubieran esgrimido fundamentos. Lo que finamente queda a la vista son las consecuencias.

También ellos se encontraron, como nuestra ciudad, en una encrucijada pero, optaron por el camino de decir no a una herramienta cuya finalidad era la de dar respuesta positiva, favorable y adecuada a atender la situación determinada por la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, dinamizando la economía en el marco de las posibilidades del Gobierno Departamental de Río Negro, a través de planes de arbolado, vereda, cordón cuneta, apoyo a emprendedores entre otros; pero además a la posibilidad de concretar acciones traducidas en obras que quedarían en beneficio de la población”.

Para el edil del Frente Amplio, la actitud asumida por el partido Nacional incluye también el hecho de que: “en un accionar incalificable, los ediles nacionalistas younguenses, (proponen) bajar acciones tan importantes como la remodelación de la Casa de Cultura o la jerarquización del barrio de la Terminal con pavimentación, entubados, badenes, señalética, arbolado y accesibilidad; buscando “ahorro” para dar solución a los emergentes de la pandemia. Pero, ¿por qué esa propuesta de renunciar a una planificación que también redunda en generación de mano de obra?”. A lo que se responde, en su misiva el edil:” Sin respuesta”.

En su carta el edil Guillermo Techera, denuncia también el “blindaje mediático” y los intentos de silenciamiento por parte de los medios de comunicación de las propuestas del frente Amplio, un blindaje que han decidido romper con un conjunto de iniciativas alternativas que permitan a la población acceder a este tipo de situaciones y poder identificar de este modo quiénes obstaculizan, sin claros fundamentos, las propuestas necesarias para el desarrollo de la ciudad de Young y por su intermedio del departamento de Rio Negro.

“Nuestro Gobierno Departamental y nuestra fuerza política tampoco escapan a los problemas en el comunicar que tuvimos en períodos pasados a nivel nacional y en la contra cara tenemos al actual Diputado nacionalista, ex intendente de Rio Negro por dos períodos, con fuerte presencia en medios. Éstos hechos obligaron a la creatividad a la hora de la comunicación, a incursionar en formas no tradicionales para el departamento. Así fue que, ante los hechos narrados anteriormente, donde primó la mezquindad y el oportunismo electoral por sobre las necesidades de la gente, optamos por comunicar a través de (…) carteles con pocas pero precisas palabras que no dejan por ello, de describir de una forma simple la realidad del momento.

Éste no es el primero y tampoco será el último” (…) Ante la imposibilidad de marcar agenda en la prensa tradicional, buscamos una forma gráfica y novedosa por estos lares, de comunicar aquellas medias verdades y muchas veces falacias instaladas por nuestros adversarios y reproducidas en medios locales. La gestión debería hablar por sí misma, el cambio es notorio. Prometimos que Río Negro estaría mejor y estamos cumpliendo a satisfacción con más de un 95% de nuestro Programa Departamental de Gobierno”, concluye en su comunicación el representante de Young por el Frente Amplio.