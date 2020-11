Rotundo desmentido de ASFEU a supuesta aprobación de protocolo

La Asociación de Servicios para Fiestas y Eventos del Uruguay (ASFEU) ha sido uno de los tantos sectores de la actividad laboral y económica del país, con mayor afectación desde el comienzo de la declaración de emergencia sanitaria.

En la jornada de este jueves, varios medios de prensa anunciaban “la aprobación del protocolo” que permitiría, aunque fuera de forma primaria, destrabar la situación en la que se encuentran los trabajadores/as de este sector.

“El Poder Ejecutivo aprobó el protocolo para salones de fiestas, con el propósito de evitar contagios de coronavirus” anunciaba en la pasada jornada el programa En Perspectiva.

De acuerdo a esta información que sería replicada este jueves por el diario El Observador, el aforo establecido sería para “80 personas en espacios cerrados y hasta 100 en abiertos”.

El protocolo “aprobado” agregaba que “los establecimientos no podrán habilitar las pistas de baile, ni adentro ni afuera” y que “las fiestas de casamiento, cumpleaños de 15 y eventos en general, sólo podrán durar cuatro horas”.

Caras y caretas Portal, con respecto a esta noticia consultó a Hugo Nolberque, presidente de la Asociación de Servicios para Fiestas y Eventos del Uruguay(ASFEU).

“Protocolo aprobado no hay, hay una desinformación, de nuevo, así como desinformó canal 4 y canal 12 hace unos días atrás quienes habían dicho que se había aprobado un protocolo para 100 personas, eso no debió publicarse”, enfatizó refiriéndose así al tan anunciado “protocolo aprobado” y agregó “eso no está aprobado para poder ser aplicado a partir del sábado que viene”, ejemplificó Nolberque.

Nolberque señaló además que no entiende por qué se dicen “salones de fiestas”, ya que lo que debería decir es “locales habilitados”, ya que existen otros espacios que “no necesariamente son salones de fiestas”, aclaró y mencionó como ejemplos “chacras y casas de campo”.

“Hay un montón de lugares que ofician como lugares habilitados”, lo cual hace que se abra el espectro y que nos e reduzca solamente a los “salones”.

Y agregó, “esto es lo mismo que ya pasó con el decreto de exoneración de BPS (decreto 309/020 del Mtss), al limitarlo a empresas con local dedicadas a la organización y realización de fiestas y eventos”.

“Por ahora el protocolo que tenemos aprobado es el de 60 personas para fiestas infantiles, con dos terceras partes de niños hasta 2 horas y media, eso es lo que hay” y agregó que ellos están seguros que el cambio que se producirá coincidirá con lo que se ha señalado en los medios de prensa que anunciaron “la aprobación del protocolo”.

“Vamos a pasar a 4 horas, 80 personas en lugares cerrados y 100 en abiertos y se va a prohibir el baile que fue lo que se estuvo discutiendo con sanidad, que se pudiera hacer baile y en lugares más grandes como chacras aumentar el aforo hasta 150 personas”.

Nolberque recuerda que se solicitó a las autoridades de sanidad, se excluyera del conteo del aforo a aquellos que realizaban tareas de servicio y atención al público, lo que para lo dispuesto en el aforo de Salud Pública solo implicaba unas diez personas más, eso fue entendido por parte de las autoridades quienes lo consideraron viable.

Consultado acerca de la situación del sector, el presidente de ASFEU expresó: “la situación es angustiante, absolutamente angustiante, hoy me llamaba un trabajador para decirme que dejó el BPS por no poder pagarlo y que se había quedado sin sociedad (…) el gobierno dice que te cuida por un lado ¿y por el otro, qué te hace, te deja sin sociedad porque no es capaz de articular lo que necesita articular para que se exonere de BPS a los trabajadores del sector como lo venimos peleando hace ya un largo tiempo?”, señalaba.

Le preguntamos cuáles eran las “debilidades” que señalaban al decreto 309/020 del Mtss y señaló; “el decreto debió abarcar a todo el rubro, porque acá los que están afectados no son solamente los locales habilitados para fiestas, acá estamos todos metidos en un problema que no tiene solución porque el gobierno no te da soluciones”.

Luego de repasar “las medidas” que supuestamente se dirigían a atender la situación del sector y de calificar a las mismas como “insuficientes”, Nolberque relató a nuestro medio que lo único reconocible fue el trámite que la misma Asociación realizó ante la ANDE para que todos los socios de ASFEU accedieran a una prórroga en el pago del préstamo asignado, gestión que luego extendieron a otras asociaciones.

Sin embargo, agregó, este préstamo que debería empezar a pagarse en noviembre, resulta imposible de pagar, en las condiciones actuales porque “no puedes trabajar, en atención a ello hicimos las gestiones ante ANDE y tenemos que reconocer la excelente respuesta que recibimos de sus autoridades, logramos trasladar 120 días el comienzo del pago del préstamo que debía comenzar a realizarse a partir del 31 de noviembre, hicimos la gestión desde ASFEU y lo logramos para todos aquellos socios de ASFEU y de otras asociaciones para las cuales extendimos el pedido”.

“Veremos qué pasa dentro de 4 meses más”, agregó, “veremos qué pasa, si estamos trabajando o no, porque cómo vas a sacar un préstamo como prestador de BPS y vas a empezar a pagarlo a partir de determinada fecha, pero te siguen prohibiendo trabajar”, se pregunta Nolberque.

Y enfatizó “porque a nosotros nos prohíben trabajar, nosotros tenemos prohibido el trabajo desde el 13 de marzo, a nosotros el presidente de la República nos dijo “no pueden trabajar más”, bien, correcto, hemos esperado muchos meses, casi 9 meses, ya es catastrófica la situación”.

Con mucho pesar nos narraba, cómo dejaron de contabilizar los salones que se fueron cerrando a lo largo de estos meses, “no te puedo decir la enorme cantidad de trabajadores que dejó de pagar el BPS y que dejó de pagarlo porque no pueden trabajar”, dijo, agregando a ello las consecuencias de lo que esto significa para el resto de la vida cotidiana de los trabajadores del sector.

“Tenemos un gobierno que está ausente en estas medidas y está tan ausente que quedó por fuera de esto, no autoriza a las fiestas protocolizadas y hay una explosión de fiestas fuera de los canales normales y que además generan problemas”.

“¿Cuál es el problema que estamos teniendo ahora?”, se pregunta el presidente de ASFEU, “no tenemos proliferación de fiestas clandestinas, tenemos proliferación de fiestas que no se han podido hacer de una forma legal, ordenada y prolija, porque el gobierno no se ha hecho cargo de esto y ha incentivado desde la falta de medidas a que la gente festeje de cualquier forma (…) las fiestas hechas en las casas no se hubieran hecho nunca si el gobierno hubiera tomado las medidas necesarias”.

Le consultamos acerca de cuáles serían dichas medidas y respondió “permitirles a los locales, a los salones y a los establecimientos habilitados para poder llevar adelante un evento de esta naturaleza hacerlos, hagan la fiesta acá, hagan el evento acá, porque acá hay protocolo”, enfatizó y añadió “porque acá podemos llevar adelante una trazabilidad como no se lleva en la gran mayoría de los lugares que hoy tenemos” y ejemplificó “ si vos vas a un bar no existe trazabilidad y si sigues haciendo la cadena de los lugares donde vas cotidianamente, verás que no existe la trazabilidad”.

“Si vos vas a una fiesta o a un evento, vos tenés trazabilidad, porque hay una lista, siempre la hubo, históricamente la hubo, hoy más (…) la trazabilidad la podés tener en una fiesta o evento protocolizado, no lo podés tener en otro lado”, recalcó.

“El gobierno le ha dicho a eso que no, con el único argumento discutible desde todo punto de vista que lo podemos entender, pero también discutir de la interacción que existe dentro de un lugar, fiesta o evento, esa interacción en un lugar cuidado y controlado es mejor que la interacción que va a existir en un lugar no cuidado y no controlado”, argumentó.

El presidente de ASFEU recordaba que, en ocasión de reunirse con el presidente de la República, le expresó todo esto “mirándolo a los ojos, el mejor aliado que podé tener somos nosotros, todos los trabajadores de este sector, porque queremos empezar a trabajar y luego que empecemos no queremos volver hacia atrás”.

Durante la larga charla sostenida por nuestro medio, con el presidente de ASFEU, conocimos de todas las instancias de negociación y reuniones mantenidas con diferentes actores políticos y del ámbito legislativo, un largo recorrido realizado buscando alcanzar lo que todos los trabajadores de este sector anhelan: volver al trabajo.

Esperemos que este anhelo, que más que tal, es un derecho de sus trabajadores/as, sea finalmente alcanzado y que aquellos que de una forma u otra han hecho posible la alegría de tantos uruguayos/as, puedan acceder a esa fiesta que tanto defienden que es la fiesta del trabajo.