Rubio: “Manini Ríos tiene presionado al Partido Nacional”

Esta semana se conoció la última pieza que faltaba para saber cuál sería la votación en el Senado sobre el desafuero del líder de Cabildo Abierto (CA), Guido Manini Ríos. El Partido Nacional (PN) y CA decidieron que no aprobarán el pedido de la Justicia. Incluso los legisladores de la coalición multicolor van un paso más adelante: decidieron postergar el tratamiento del tema para luego de las elecciones departamentales.

Desde el Frente Amplio (FA) entienden que esta es una decisión que apoya la “impunidad”. El senador Enrique Rubio dijo a Caras y Caretas que “Manini Ríos tiene presionado al Partido Nacional”, ya que los votos de Cabildo Abierto son decisivos para aprobar las leyes que propone el Gobierno de Luis Lacalle Pou.

“Manini tiene presionado al Partido Nacional. Con este tipo de actitudes ha buscado determinar el comportamiento de los blancos. (…) Siempre se criticó contra los gobiernos del FA diciendo que primaba lo jurídico por encima de lo político, pero ahora está primando una cuestión pragmática de orden político y es que los votos de Cabildo son decisivos para aprobar las leyes que se propone el gobierno de Lacalle”, dijo Rubio a esta revista.

“Esto va más allá de los límites de lo honorable, en lugar de simplemente dar la cara, presentarse al Poder Judicial y atenerse las consecuencias, se hace un acuerdo político por el cual se hace el salvataje de la coalición”.

El legislador afirmó que se ha dado “vueltas y vueltas” a este punto mantener “la cohesión básica de la coalición y los votos en el presupuesto”.

“Ese es el fondo real. Yo creo que no cabe en la cabeza de muchos legisladores del Partido Nacional y de otros sectores que han sido formados desde el punto de vista jurídico de que, si hay un pedido de un fiscal que está fundado, que tiene mérito, no apoyar el desafuero. Lo que corresponde es votarlo y después ver cómo evoluciona”, agregó.

Por otro lado, afirmó que “hubo toda una operación desde fuentes militares procurando demostrar que en el caso de Gilberto Vázquez tampoco se hizo una denuncia al Poder Judicial y que por lo tanto el comportamiento del comandante Carlos Díaz es parecido que el de Manini y por ahí tejer una película para intentar una justificación”. “Todos los alegatos que ha hecho el ministro (de Defensa Javier) García están orientados en esa dirección”, agregó Rubio.

El 1 de noviembre del año pasado el fiscal Rodrigo Morosoli pidió el desafuero de Manini con la intención de imputar al excomandante en Jefe del Ejército por un delito de omisión de denuncia de hechos de apariencia delictiva tras la confesión del represor y violador de los derechos humanos José Nino Gavazzo de ser el autor de la desaparición del militante tupamaro Roberto Gomensoro.

Durante las últimas semanas se ha dado a conocer las actas las actas de un tribunal de honor militar efectuado en 2006 al coronel retirado Gilberto Vázquez, en las que el interrogado reconoció su participación en torturas y asesinatos durante la dictadura.

«Nosotros ejecutamos, no asesinamos; no torturamos, apremiamos porque no había más remedio, el mínimo imprescindible para sacar la verdad; tuve que matar y maté y no me arrepiento; tuve que torturar y torturé con el dolor en el alma y me cuesta muchas noches dormir, pero no me arrepiento», declaró entonces el militar.

Esas confesiones se produjeron durante el primer Gobierno de Tabaré Vázquez (2005-2010 y 2015-2020), pero fueron hechas públicas hace unas semanas tras un pedido de acceso a la información que hizo el grupo de Familiares de Detenidos Desaparecidos.

Los hechos

El lunes Manini Ríos subió un video anunciando que se retiraría de sala durante su tratamiento. Eso confirmó que no habría ningún voto de CA para aprobar el pedido de la Justicia, y permitió desenredar la interna del PN, que tras varios días de negociación resolvió que tampoco votará el desafuero.

Los legisladores blancos Carmen Asiaín, Graciela Bianchi y Carlos Camy resolvieron que no había mérito jurídico por parte del fiscal Morosoli para imputar a Manini Ríos.

“Todo esto responde a una operación que los militares hicieron para ocultar esta información escabrosa (…) Es una tentativa de emparejar todo con todo y decir que el PN es un embanderado de la lucha de los derechos humanos. Si ahora están con esa actitud, bienvenida. Pero la historia dice que durante 20 años fueron celosos custodios de la ley de impunidad que votaron 1986”.

Asiaín dijo que “lo político evidentemente pesa, pero primó el análisis jurídico de la cuestión”. En igual sentido, el senador Gustavo Penadés expresó en diálogo con Canal 12 que el rol del Senado, según la Constitución, es “analizar los elementos que presenta el fiscal para solicitar el desafuero” y, sostuvo, “se puede concluir que no se reúnen méritos suficientes”. Penadés adelantó que cuando se vote a fin de mes, “la mayoría del Senado va a entender que no existen los méritos jurídicos para proceder al levantamiento de fueros” de Manini Ríos.

Los que quieren votar el desafuero de Manini Ríos son el Frente Amplio y el sector colorado Ciudadanos. Pablo Lanz, senador de Ciudadanos, informó que esta colectividad entiende que “existen méritos para votar el desafuero” y que presentará en el plenario del Senado “un informe jurídico argumentando a favor”.

La otra resolución de la bancada de senadores del PN fue ir a la comisión con la postura de postergar el tratamiento del tema para luego de las elecciones departamentales. Con los votos de CA y del representante del Partido Colorado, se aprobó que el desafuero de Manini Ríos vuelva a ser tratado el 29 de setiembre y al día siguiente se vote en el plenario del Senado.

El “peor resultado”

Por su parte, Rubio afirmó que se dio el “peor resultado”. “Es bastante increíble que después de todas las manifestaciones a lo largo de tanto tiempo que ha hecho el general Manini acerca de que no le teme al Poder Judicial porque es inocente, finalmente no va a votar su propio desafuero”, señaló.

“Esta situación es absolutamente irregular. La documentación muestra que las revelaciones realizadas en el tribunal de honor no fueron transmitidas por el comandante en jefe al Poder Judicial ni a sus superiores. A nuestro juicio están dados todos los elementos como para proceder el desafuero, si después en el proceso judicial se demuestra que era inocente, retornaría al Senado automáticamente”, expresó.

“Esto va más allá de los límites de lo honorable, en lugar de simplemente dar la cara, presentarse al Poder Judicial y atenerse las consecuencias, se hace un acuerdo político por el cual se hace el salvataje de la coalición”, reflexionó.

Lacalle: «Es un disparate pensar que desafuero de Manini forma parte de una negociación»

El presidente Luis Lacalle Pou dijo el miércoles en rueda de prensa que “es un disparate pensar que esto forma parte de una negociación”, en respuesta a la consulta de si la coalición busca asegurar los votos de los legisladores de Cabildo Abierto para aprobar el proyecto de ley de Presupuesto, que ingresó al Parlamento la semana pasada.

Además, respaldó la decisión de los senadores del Partido Nacional de no apoyar el desafuero de Manini Ríos.

“Cuando surge este tema lo que hay, desde mi punto de vista, es información que llegó a donde tenía que llegar. Y digo esto porque no puedo desdecirme de algo que pienso que es fundamental: la información pasó el ámbito de las Fuerzas Armadas. La información pasó el ámbito de Ministerio de Defensa. La información llegó a la Torre Ejecutiva, y eso está comprobado. Y está comprobado con los nuevos elementos de otras actas. Con lo cual también la casuística indica que la información está donde tenía que estar”, dijo Lacalle Pou.

“Gilberto Vázquez hizo declaraciones similares en la Justicia”

Por otro lado, Rubio dijo, en diálogo con esta revista, que Gilberto Vázquez hizo declaraciones similares a las que realizó en el tribunal de honor frente a la justicia.

“Acá importa tanto las actas de los tribuales de honor del 2006, 2017 y 2019 como las resoluciones judiciales. Si uno se pone a investigar las resoluciones judiciales que parten del 2006 se encuentra en realidad en torno al segundo vuelo hubo dos expedientes: uno en relación con Gavazzo y otro de Vázquez. En realidad, en la sede judicial Gilberto Vázquez estaba haciendo declaraciones similares a las que fueron ocultadas en los tribunales de honor. Ese procedimiento judicial siguió. Por tanto, se cae toda esta telenovela que se ha creado, intentando dar una cobertura y un atajo al Partido Nacional para no votar el desafuero de Manini Ríos”, afirmó Rubio.

Señaló que en el Poder Judicial están las revelaciones acerca de las operaciones militares que tenían en Argentina, de lo que sucedía en el vecino país y de la gente que mataban.

“También sobre los cuerpos que estaban enterrados en Uruguay y lo que hicieron con ellos. Realmente es espeluznante. Lo bueno que tiene la revelación de estas actas que habían ocultado es que, por su contenido, genera una situación en la cual los jóvenes que no vivieron estos procesos, quedan impactados por la veracidad de los hechos que la izquierda ha denunciado en los últimos años”, agregó.

Sostuvo que es “absurda” la acusación de que el entonces presidente Tabaré Vázquez y la ministra de Defensa, Azucena Berruti hayan ocultado información.

“Todo es una comedia de absurdos. Hablar de pactos que nunca existieron y que han sido terminantemente desmentidos. Todo esto responde a una operación que los militares hicieron para ocultar esta información escabrosa. Allí hubo una operación de ocultamiento, que se le ocultó a la ministra y al presidente. Casualmente ahora que aparecieron y se hace un show público para decir todo es lo mismo y por lo tanto no podemos culpar a Manini Ríos. Es una coartada para él. Es una tentativa de emparejar todo con todo y decir que el PN es un embanderado de la lucha de los derechos humanos. Si ahora están con esa actitud, bienvenida. Pero la historia dice que durante 20 años fueron celosos custodios de la ley de impunidad que votaron 1986”, agregó.

Recién cuando en 2005 llegó el FA al poder, analizando desde el punto de vista penal “con lupa” la ley de caducidad, se resolvió aplicar el artículo cuarto por primera vez para investigar lo que había sucedido con los desaparecidos sino que se descubre que en la ley de caducidad había un montón de situaciones que no amparaba, como civiles, los mandos y los delitos cometidos en el extranjero, explicó Rubio.

“Entonces esta historia tiene un primer capítulo de impunidad y de encierre más absoluto durante 20 años y tiene una segunda fase desde el 2005, son las investigaciones que se habilitaron las que fueron revelando todo lo que ha sucedido. El trasfondo real de todo este tema y de los ataques permanentes de Manini Ríos es el conjunto de procesamientos que continúan produciéndose en el marco del Poder Judicial”, agregó.