Ruíz sobre pérdida de 50 mil puestos cotizantes en BPS: «Se necesita un Estado presente»

El Banco de Previsión Social (BPS) perdió casi 50.000 puestos cotizantes en un plazo de un año, desde enero de 2020 hasta enero de 2021.

La información surge de un informe elaborado por la asesoría de la seguridad social de BPS: a inicios del año pasado, el BPS tenia 1.444.870 puestos cotizantes, y en enero de este año se contabilizaron 1.396.761.

Caras y Caretas Portal dialogó con el director del Banco de Previsión Social (BPS) en representación de los trabajadores, Ramón Ruíz, quien aseguró que los datos proporcionados por el informe «confirma lo que los trabajadores venimos diciendo: que la crisis sanitaria se transformó en una crisis social y económica».

«Esta crisis social y económica impacta directamente en el mundo del trabajo, particularmente en el mercado formal. Estos datos no surgen de una encuesta con algún margen de error ni de una estimación que hace un analista, sino que son datos que reflejan la realidad de personas que están en la formalidad, que aportan y tienen derecho a la seguridad social», agregó.

Más inversión

Ante este escenario, Ruíz manifestó que es necesario adherirse al reclamo que realizó el Pit-Cnt en el último paro que se llevó a cabo el pasado jueves. «Se necesita un Estado presente y medidas que atiendan esta difícil situación».

«Es necesario que las autoridades intervengan con más inversion pública, adelantando algunas inversiones a realizar el año que viene para que este año se puedan crear nuevos puestos de trabajo», agregó.

Por otro lado, manifestó su apoyo a la propuesta que la central sindical le entregó al Poder Ejecutivo sobre la necesidad de aumentar los salarios para frenar la caída del salario real y dinamizar el mercado interno.

«En el comercio, entre enero de 2020 y enero 2021, se perdieron 37. 548 puestos de trabajo; en el sector rural, se perdieron casi 2.900; en el sector doméstico, más de 2.300, y en la construcción, casi 2.700. Y esto no afecta solo trabajadores, también se perdieron 3,204 puestos cotizantes de personas no dependientes», señaló.

Propuestas sin respuesta

Ruíz recordó que el equipo de trabajo en representación de los trabajadores del BPS presentó el 25 de mayo ante el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, un paquete de medidas que apuntan a fortalecer las prestaciones de seguro de paro y de subsidio por enfermedad con el objetivo de garantizar los cuidados de los trabajadores y trabajadoras, reducir la movilidad y así frenar los contagios.

Actualmente, si una persona se certifica por sospecha de coronavirus, la seguridad social le paga desde el cuarto día y cada vez que se certifica pierde 3 días de ingresos. Esta situación desestimula el cuidado de esos trabajadores, por lo cual estamos planteando que se reconozca el subsidio por enfermedad desde primer día».

Además, puntualizó que existen 14. 664 personas a quienes no se les otorgó el subsidio por enfermedad por no cumplir con los 75 jornales previos y no tienen derecho a la prestación. De ese total, dijo, hay 1.871 personas que trabajan en modalidad zafral.

«Nos parece que esas personas que trabajan pocos meses en al año, y justo cuando trabajan se enferman, deberían tener derecho al subsidio, sin la exigencia de los 75 jornales previos».

Asimismo, plantearon la necesidad de que el monto mínimo del seguro de paro sea equivalente a un salario mínimo nacional. «Hay más de 8.000 trabajadores que están en seguro y ganan menos de 5.000 pesos, y más de 28.000 que perciben un ingreso por debajo de los 10.000».

Sobre estas medidas, aseguró Ruiz, todavía no han recibido la respuesta del ministro de Trabajo para estos asuntos.