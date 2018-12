Ruptura entre Talvi-Sanguinetti fue por “acomodos” de Tabaré Viera

Por Lucía Barrios

La interna colorada ha permanecido quieta en los últimos meses luego de la irrupción del expresidente Julio María Sanguinetti y la postulación para candidato del economista Ernesto Talvi. Sin embargo, ese silencio y esa situación aparentemente pacífica es sólo una pancarta, un eslogan, una publicidad, según lo afirmado a Caras y Caretas por una fuente cercana al sector de Talvi.

Anteriormente se había dicho en los medios que existía una guerra fría entre el expresidente y la nueva figura que entró al Partido Colorado (PC), pero nadie se había atrevido a mencionar cuál era el motivo. La razón de ese distanciamiento, según algunas fuentes dentro del PC, es el diputado y exintendente de Rivera, Tabaré Viera, quien es acusado por algunos colorados como alguien que “ha acomodado gente” en las arcas públicas. Esto desencadenó que Talvi y Sanguinetti no trabajaran juntos a pesar de que eso estaba inicialmente en sus planes. Sin embargo, a pesar de que el economista pretenda presentarse como alguien nuevo dentro de la política, mostrando que tiene una vara alta de la ética, el líder de los jóvenes de Talvi y prosecretario nacional de la juventud del PC, Maximiliano Campo, “no pasa ese filtro ético y lo pone en jaque”, afirmó a Caras y Caretas una fuente cercana al Partido Colorado.

“Hay que hacer una limpieza profunda dentro del partido y que la gente turbia que corra la suerte que tenga que correr”, afirmó la fuente.

Según sus palabras, cuando Talvi ingresa a la política, en el Partido Colorado hubo peleas “fuertes” porque él se negaba a trabajar con algunas personas que estaban involucradas en “temas oscuros del pasado. Un ejemplo de ello es la relación Sanguinetti-Viera”.

La fuente explicó que el expresidente en primera instancia iba a trabajar con Talvi, quería ser su “operador político”, pero la condición de Sanguinetti era que él aceptase que Tabaré Viera formase parte del grupo Ciudadanos. “Pero Talvi no quiere saber nada con Viera. Ante esto, Sanguinetti amenazó a Talvi de que se iba a largar si no seguía sus órdenes. Al no cumplirlas, el expresidente salió a la política”.

Según el relato de algunas personas cercanas a Talvi, “Tabaré Viera es un mafioso”, que juega con las reglas de la antigua política y que “acomodó gente”. “La Intendencia de Rivera no te registra auditorías ni en sueños. Es de las intendencias más corruptas. Más allá del gobierno que esté, es uno de los departamentos que más contactos tiene con Brasil, donde las mafias son impresionantes y hay mucho contrabando. En otras palabras, es una situación muy turbia la de Rivera. Tabaré Viera es conocido por el amiguismo, por acomodar gente, por lo que no es muy afín a lo que es Talvi”.

Desde la óptica del grupo Ciudadanos, es “posible” que Viera lidere el grupo de Sanguinetti; sin embargo, creen que hay muchas más posibilidades de que el expresidente sea finalmente el candidato.

“Sanguinetti pagó de su bolsillo algunas encuestas. La verdad es que hay posibilidades que se postule, depende de lo que haga Mujica. Él se hace desear, es una jugada política, no lo ha descartado tampoco porque dice que se está juntando con gente. Llegado el momento podría pasar cualquier cosa. Mientras tanto, el grupo de Talvi no está manejando hacer ninguna alianza con otro sector del Partido. Talvi se larga solo”, agregó.

“Talvi puede quedar en jaque”

A pesar de que Talvi se presenta como un nuevo político que pretende tener una vara alta en la ética, también tiene una debilidad: el líder de los jóvenes de Talvi y prosecretario nacional de la juventud del PC, Maximiliano Campo, “no pasa ese filtro ético y lo pone en jaque”, afirmó una fuente cercana al Partido Colorado.

“Cuando Talvi ingresa a la política, quiso hacerlo con currículum limpio, diciéndole que no a la mitad de la interna colorada. Ante esto, muchos colorados quedaron bastantes resentidos, ya que un tipo nuevo en la política dice que prácticamente todo el grupo de Sanguinetti tiene un historial turbio. En otras palabras, las personas de Sanguinetti no pasaron el filtro ético que Talvi proponía. Sin embargo, el líder de los jóvenes del economista, Maximiliano Campo, de alguna manera pasó ese filtro ético cuando no debía hacerlo. Lo que no sabe la gente es que ese muchacho de casi 25 años, que es edil de Tacuarembó, en 2016 generó un escándalo en Tacuarembó porque se fue de vacaciones en el mes de enero con todos los gastos pagados por la intendencia de ese departamento”, agregó la fuente consultada.

Según sus palabras, esta situación salió en un semanario impreso en Tacurembó, denominado Batoví, al que Caras y Caretas pudo acceder. Sin embargo, Campo trabajaba para la familia Montaner, que es la que tiene mucho poder en Tacuarembó. “Los Montaner hicieron desaparecer la noticia de Internet. La borraron antes que saliera a la cancha Talvi para que estuviera limpio”.

“Si se conoce esto, va a generar mucha repercusión dentro de los colorados. Porque al final Talvi se quiere mostrar como diferente, que filtra a la gente turbia, pero resulta que no es así. Va a estar en jaque, porque va a tener que salir a mostrar qué es lo que hace con la gente de su sector en estos casos. Talvi no va a poder hacer oídos sordos a esto”, agregó.

Los grupos dentro de la interna colorada

Luego de que el diputado Fernando Amado se alejó del Partido Colorado, en la interna de ese partido se disputan 3 grupos: Batllistas (liderado por Sanguinetti), Ciudadanos (dirigidos por Talvi), Uruguay Batllista (impulsado por el senador Amorín Batlle).

El sector Batllistas está conformado por Tabaré Viera, Marne Osorio (intendente de Rivera), Germán Cardozo (diputado), Walter Verri (diputado) y Conrado Rodríguez (diputado), quienes tienen la disyuntiva de ver qué candidato apoyarán.

Mientras tanto, Ciudadanos tiene como secretario general al diputado Ope Pasquet y como presidenta a Margarita Machado. También es integrado por el secretario general del Partido Colorado, Adrián Peña, el exsecretario general Max Sapolinski y la diputada Susana Montaner.

Denuncia a Viera por irregularidades fue archivada por la Justicia

El 2 de diciembre de 2009 el exintendente fue citado en condición de indagado ante el juez en lo Penal de 2º Turno para responder por varias denuncias en su contra, realizadas por su secretario particular Domingo Techeira, del exinspector general Carlos Migorena y el entonces secretario general de la Intendencia Departamental, el escribano Nelson Gutiérrez.

El hecho estaba relacionado al trámite previo a la licitación para la construcción del Hotel “4 Estrellas” y un casino con una presunta vinculación de Viera en la negociación, y la participación de una escribana familiar del mismo en la confección y certificación de las escrituras.

Sin embargo, dos años después, según El Observador, el juez Gustavo Iribarren archivó la denuncia penal. El abogado de Viera, Jorge Barrera, dijo que la decisión del juez “demuestra que la conducta de Viera estuvo ajustada a derecho y que no violó ninguna norma”.

Muchos creen que Sanguinetti va a ser candidato, incluido Talvi

Dentro del PC, muchos creen que Sanguinetti va a ser candidato, incluido el líder de Ciudadanos, Ernesto Talvi.

El economista dijo que es una “certeza” la precandidatura de Sanguinetti, mientras que Amorín Batlle aseguró a La Diaria que la “fórmula ideal” del PC es que Sanguinetti sea su vice.

“No es una posibilidad, es una certeza, y tenemos que trabajar sobre esa base: Sanguinetti será candidato, más allá de cuándo lo anuncie”, dijo Talvi, según Montevideo Portal.

En la oportunidad, el economista señaló que las personas que opten por la renovación, el cambio y el futuro, elegirán por Ciudadanos, ya que “los estudios indican que si no hay una propuesta de renovación dentro del partido es muy difícil que salga de la magra expresión electoral de los últimos años. Nos estamos preparando para competir, para ganar y para gobernar el país”.

Asimismo, Amorín Batlle dijo a La Diaria que la “fórmula ideal” del PC es que él sea candidato a presidente y que Sanguinetti sea vice. Además, consideró que le parece importante que Sanguinetti sea candidato, porque motivará a su sector “para trabajar con todas las ganas”.

Mientras tanto, Sanguinetti afirmó hace unas semanas que todavía había “mucho tiempo” para definir su candidatura; sin embargo, señaló que siente la “presión” de la gente y de sus amigos para tomar esa decisión.

Encuestas afirman que el regreso de Sanguinetti duplica intención de voto del PC

Según la última encuesta de Factum, el Partido Colorado aumentó su intención de voto al 16% luego de la irrupción de Sanguinetti a la vida política. Dicho crecimiento se debe a la caída del voto en blanco o anulado mientras que la intención de voto del resto de los partidos se mantiene estable con respecto a la medición del último trimestre.

En la encuesta se afirma que mientras el PC aumentó del 7% a 16%, el voto indefinido bajó del 12% a 5%.

Asimismo, Factum aclara que “la intención de voto a los partidos en este período interelectoral debe ser tomada como un insumo, una evaluación del humor de la gente al momento; no debe entenderse como una predicción para lo que efectivamente pudiere ocurrir en 2019”.

Por otro lado, se afirma que, con el retorno de Sanguinetti, el PC alcanza su mayor nivel de intención de voto desde 2002.

Por su parte, el expresidente afirmó en los últimos días a Radio Monte Carlo que se incorporó a la campaña electoral “cuando había un gran desconcierto” por el futuro del partido.

“Me introduje en esta batalla en el peor momento del partido. La salida de Pedro (Bordaberry) nos había dejado muy mal, las encuestas venían bajando y bajando y, sobre todo, había un gran clima de pesimismo”, agregó.

“Un montón de gente del partido me mostró su aprecio y me pidió que saliera a aglutinarlos, y así salí. Cuando uno se incorpora a una lucha con un 5% o 6% de las famosas encuestas podrán decir que es un romántico loco”, señaló.

Asimismo, dijo que las próximas elecciones no son “un tema de blancos o colorados” sino que lo que se debe lograr es “un cambio político”. Consideró que no habrá un gobierno blanco o colorado, porque en caso de que ganen los partidos tradicionales será un “gobierno de coalición”.

Viera dice que la candidatura de Sanguinetti se decidirá en febrero o marzo

En una entrevista a Telemundo, el diputado Tabaré Viera afirmó que la candidatura de Sanguinetti será definida dentro del grupo Batllistas en febrero o en marzo.

“Nosotros fuimos a buscarlo y a pedirle un sacrificio, sabíamos que le pedíamos un sacrificio. No porque a él no le guste la política o no estuviera más, porque él nunca se retiró, él hacía política desde sus conferencias, sus libros. Pero le pedíamos el sacrificio de ponerse al frente de un movimiento y directamente en la cancha. Sanguinetti va a ser candidato a legislador. A la presidencia de la República no es que no lo hayamos decidido, tenemos la decisión de no decidirlo ahora. Lo vamos a hacer en febrero o marzo”, agregó.

Asimismo, señaló que las condiciones físicas e intelectuales de Sanguinetti están “impecables” para que pueda ser candidato.

“Hoy estamos a ritmo de campaña electoral, estamos recorriendo el país, haciendo kilómetros. Yo creo que va a estar en la campaña nacional, sea como candidato a presidente o como candidato a senador. Lo veo haciéndolo”, agregó.