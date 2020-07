Rusia rechaza acusaciones de incumplir tratado que limita ensayos nucleares subterráneos

Moscú, 4 jul (Sputnik).- Moscú rechaza las acusaciones de incumplir el tratado sobre la limitación de los ensayos subterráneos de armas nucleares firmado con Washington en 1974, según un comunicado del Ministerio de Exteriores de Rusia.

«Como era de esperar, las acusaciones de Estados Unidos de que Rusia presuntamente violó la moratoria sobre los ensayos nucleares al realizar experimentos que no cumplen con el estándar de ‘rendimiento cero’ de EEUU, no están respaldadas por ninguna evidencia», dice el mensaje.

Rusia, según la nota, «basándose en sus obligaciones internacionales, no debe seguir ningún ‘estándar de EEUU’ en el ámbito de pruebas nucleares».

La Cancillería rusa agregó que las afirmaciones relativas al «supuesto incumplimiento» por Rusia de sus obligaciones en el marco del tratado sobre la limitación de los ensayos subterráneos de armas nucleares, según el cual las partes deben informar una a otra sobre los ensayos nucleares realizados, «se fundan en unos ‘mensajes’ absolutamente falsos».

Las acusaciones de EEUU, indica el comunicado, «tienen por objetivo desviar la atención del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (TPCEN)».

«EEUU al no ratificar el tratado, lo puso al borde de colapso total», señala el mensaje.

El TPCEN, aprobado por la Asamblea General de la ONU en 1996, sigue sin entrar en vigor porque ocho de los 44 países cuya ratificación es necesaria para ello –China, Corea del Norte, Egipto, la India, Irán, Israel, Pakistán y EEUU– no lo han hecho hasta ahora.

Rusia ratificó el acuerdo el 30 de junio de 2000.