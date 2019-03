Salgado declara la guerra a emisores de tarjetas: “Quieren aumentar el precio del boleto”

El presidente de Cutcsa, Juan Salgado, aseguró que los emisores de tarjetas de crédito quieren imponer “de hecho” un aumento en el precio de los boletos.

“La intendencia de Montevideo está haciendo un esfuerzo muy grande para mantener el precio del boleto cuando se paga con tarjeta. Las empresas también estamos haciendo nuestro aporte y ahora resulta que los emisores de tarjetas no quieren tomar de rehenes mandando liquidaciones a los transportistas con aumentos por encima del 100%” correspondientes al pago de los boletos”. señaló.

“Si permitimos que esto suceda, después van a continuar con los almacenes y las estaciones de servicio”, agregó Salgado y anunció que la Cámara de Tranportes analiza no recibir tarjetas de crédito hasta que no se modifique esta decisión”.

Cargó también contra el Ministerio de Economía, porque “se pretende cambiar la filosofía de la bancarización”, “nos dijeron que la tendencia era a la baja, y no solo no bajaron si no que ahora pretenden aumentarnos los costos”, concluyó.