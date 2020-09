Saqueo multicolor

Por Ignacio Cirio

El proyecto de Presupuesto Quinquenal de la coalición multicolor incluyó en el capítulo correspondiente al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, algunos elementos que elevaron la tensión con la oposición, pero que también reflejan la fragilidad del conglomerado de partidos que desplazó al Frente Amplio del gobierno.

El ministerio está encabezado por el agrónomo Carlos M. Uriarte a propuesta de la fracción colorada Ciudadanos, liderada hasta su retiro de la política por Ernesto Talvi. Como subsecretario trabaja su colega, Ignacio Buffa, del riñón lacallista, así como la abogada María Fernanda Maldonado, número tres del MGAP, a cargo de la Secretaría General.

Uriarte designó con el respaldo del talvismo a representantes de su sector en plazas claves del MGAP: en la Dirección de la Granja funge Nicolás Chiesa, en el Instituto de Vitivinicultura lo hace Ricardo Cabrera y como director de Desarrollo Rural actúa Carlos Rydström, quien además saca tiempo para participar a través de su cuenta @CarlosRydstrom directamente en la campaña electoral departamental.

Como una batalla naval, por acción u omisión, el productor ganadero arachán ha recibido algunos “toques” en esa línea de mando y la artillería proviene de la interna multicolor. Lo más destacado sin dudas ha sido la osada iniciativa hacia la principal apuesta en materia de obras de la intendencia, plasmada en la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM), lo que algunos han denominado con la etiqueta “el robo del siglo”.

El futuro Mercado, un Mercado del futuro

La propuesta presupuestal llegó a la Asamblea General con un artículo que reconfigura la ley orgánica de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM), desplazando de la Presidencia y Vicepresidencia del Directorio de esta empresa pública de derecho privado a los delegados de la intendencia montevideana, responsable hasta el momento de lo que la unidad viene a reemplazar y mejorar: el Mercado Modelo, centro de formación de precios mayoristas hortifrutícolas del país. En su lugar, establece el artículo 274 propuesto, será el MGAP el encargado de definir a las máximas autoridades de esta corporación y de evaluar y administrar sus finanzas.

El gobierno capitalino que cargó con la tarea de enajenación de los terrenos en la zona de La Tablada a fines de los 90, el financiamiento de la obra, en torno a los 100 millones de dólares y la venta a privados de las áreas destinadas la comercialización hortifrutícola a la que se sumará una “nave” entera de servicios multipropósito quedaría, de aprobarse el manido artículo, totalmente fuera de la toma de decisiones. Habiendo pagado toda la fiesta.

No es un detalle marginal: la Ley Orgánica de la UAM, 18.832 de 2011 y actualizada en 2018, fue aprobada por unanimidad de los partidos.

Al hacerse pública la intención bajo la firma de Uriarte en el mensaje presupuestal, las autoridades de Montevideo primero, de la UAM más tarde y de las propias gremiales en tercer lugar, solicitaron una mínima explicación de sus fundamentos.

El director de la Granja Chiesa dijo en el programa Informe granjero de radio Cristal: “Se cambia la gobernanza de la UAM, se modifica la integración del Directorio. No se va a desplazar a las autoridades a corto plazo, probablemente sea el año próximo. El Poder Ejecutivo lo plantea con argumentos claros y sólidos. Y el argumento principal es que la UAM ya trasciende el ser un mercado que abastezca a Montevideo, tiene una envergadura que define y afecta a los productores de todo el país. La UAM es la formadora de precios de los productos para todo el país, desde Montevideo a Vichadero”, ejemplificó.

La integración que se pretende modificar incluía un delegado del Congreso Nacional de Intendentes, así como delegaturas de las principales gremiales granjeras, entre ellas la intergremial Salto Hortícola, de aquel departamento. Se suman en la configuración original representantes de supermercadistas y operadores mayoristas. Este cogobierno tiene décadas de práctica y en el mismo el MGAP tiene lugar tanto en el Consejo Asesor como en su reducida expresión de Mesa Ejecutiva.

En tanto, el propio Uriarte, al ser consultado sobre la propuesta que lleva su firma, ensayó otros argumentos: “La esencia es garantizar a los productores el acceso a poder vender sus productos directamente a los consumidores. Lo que nos han transmitido es que ven poco viable que lo puedan hacer” con la actual configuración de la UAM. “Lo que nosotros buscamos es que se discuta el tema. Nos hacemos eco de los planteos de pequeños y medianos productores chacareros, no hay otra cosa atrás de esto. La UAM se inaugura en noviembre, por eso los tiempos no nos dieron para hablar directamente con la intendencia”.

El ministro no dio detalles de quiénes o qué tipo de productores/gremiales tuvieron la iniciativa que ellos transformaron el proyecto de ley. Hasta el momento ninguna gremial reconocida del sector ha confesado ser autora de la iniciativa.

Solamente la Cámara Frutícola Uruguaya, a través de su vicepresidente, Ariel López, indicó en Twitter que, aunque no han adoptado resolución “a raíz del mal relacionamiento que vienen teniendo con las actuales autoridades [de la UAM], ven con buenos ojos la gestión ministerial”. La cámara definirá en una próxima asamblea su posicionamiento.

Pero es probable que, para entonces, la iniciativa que ha recibido innumerables críticas y que sería inviable de aplicarse sobre la propiedad de la comuna montevideana ya no esté en debate.

El 8 de setiembre, la totalidad de los actuales integrantes del consejo asesor del Mercado Modelo-UAM señaló en una carta a Uriarte que “ninguna de las gremiales fue consultada” para la propuesta, solicitándole al ministro una audiencia urgente.

Las que hablaban eran Comisión Nacional de Fomento Rural, Confederación Granjera del Uruguay, Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicios y Afines del Uruguay (Cambadu), Cámara Frutícola Uruguaya, Asociación de Feriantes del Uruguay, Asociación de Productores Agrícolas de Canelones, Sociedad de Fomento y Defensa Agraria Paso de la Arena, Salto Hortícola, Asoc. Productores de Primor de Bella Unión y Mesa Hortícola de Salto, además de los sindicatos de funcionarios y changadores y la Asociación de Supermercados del Uruguay.

Desde el sector político oficialista de Montevideo también ensayaron varias metáforas para la intentona del MGAP: “rapiña” fue la elegida por la presidenta de la Junta Departamental, Adriana Barros. “Atropello”, la empleada por el exintendente Daniel Martínez y la cinematográfica “el robo del siglo”, la elegida por el presidente de UAM, José Saavedra.

El propio director de La Granja, quien asesora a Uriarte en la materia, ha seguido de cerca el proceso de la UAM como delegado de la Confederación Granjera del Uruguay ante la Junta Nacional de la Granja, de funcionamiento semanal, tarea que cumplió en tanto productor frutícola y responsable administrador de Mi Granja SA en San José.

El propio Uriarte, en marzo de este año, visitó la UAM en obras. En esa oportunidad se manifestó impresionado por las obras iniciadas en abril de 2017 y celebró que se hubiera cumplido con el cronograma que la tendrá operativa desde el 3 de noviembre próximo. También comprometió el apoyo del MGAP para las acciones conjuntas con la UAM. «Todo lo que ha andado bien lo vamos a continuar», decía entonces el ministro. “Todos los uruguayos deberían conocer esta obra y sentirse orgullosos. No solamente por lo que se hizo, sino por cómo se hizo”, enfatizó en relación al proceso de consenso del proyecto UAM.

Con estos antecedentes la pregunta que sobrevuela esta polémica que aterrizó en la campaña electoral de Montevideo, motivando el rechazo furibundo de los tres candidatos del Frente Amplio es: ¿por qué el MGAP se juega una carta tan pesada que quiebra la mayoría parlamentaria y golpea como un gran paso en falso al ya castigado Uriarte?

La respuesta puede rastrearse en lo que el Presupuesto Quinquenal no incluyó.

La Ley de Urgente Consideración creó el Instituto Nacional de la Granja, Inagra, aunque por diferencias internas en su gobernanza -sí, otra vez la gobernanza-, el mismo quedó en una cáscara vacía y su integración, cometidos y financiamiento se postergó precisamente para el proyecto presupuestal, y una ley orgánica que remitiría el MGAP antes de finales de año.

Nada de eso se ha cumplido y los tiempos autoimpuestos por los legisladores se agotan. De ahí que algunos hipotetizan que la búsqueda de absorber la UAM, empresa que recibirá utilidades por su función, por parte del MGAP a través del Inagra, era hacerse con una fuente de recursos para el futuro instituto.

Embanderados con esta iniciativa han permanecido hasta el momento el propio Chiesa y Carlos Uriarte, con un prudencial silencio de los nacionalistas Buffa y Maldonado. Fuentes de la bancada nacionalista consultadas han adelantado que no acompañan la propuesta y que la misma los sorprendió, junto a los número 2 y 3 del MGAP como al resto del espectro político.

El referente de la Confederación Granjera Uruguaya (CGU) y hombre nacionalista de larga data, Remo Di Leonardi, declaró que el cambio “tomó por sorpresa y generó enorme incertidumbre entre el sector de productores y operadores, muchos de los cuales han comprado metros, hecho inversiones y ante esto no saben cómo seguir adelante”. A su juicio debería encontrarse un camino del medio que haga accesible a todos la permanencia en la UAM.

En tanto, tras una reunión, el miércoles 9, en el stand del MGAP en la Expo Prado 2020, el actual presidente de la CGU, Erik Rolando, declaró que “todas las gremiales y productores con las que he hablado están de acuerdo” con el golpe de timón en la UAM. La brecha quedó abierta a la interna de las agremiaciones granjeras dado que Mesa Hortícola de Salto o CNFR, por señalar dos ejemplos, aún no han adoptado posición, aunque en principio ven inconveniente un cambio de reglas de juego en el último momento y de manera tan intempestiva.

Por su parte, el actual presidente del Mercado Modelo y futuro secretario de UAM, Alfredo Pérez, declaró en Red Canaria que la intentona responde a una aguda “miopía” de las autoridades que por falta de conocimiento del “mundo Mercado” trastoca y desestabiliza el delicado equilibrio de una construcción que, por encima de playas de estacionamiento o cámaras de frío, es una construcción de confianza colectiva clave para la seguridad y soberanía alimentarias del Uruguay.

Con 30 meses de obras, pandemia, lluvia y elecciones de por medio, la cuenta regresiva para el “apagado” del viejo Mercado Modelo y la apertura de la UAM ya inició. La inversión de la IM supera la centena de millones de dólares y los contratos firmados para la explotación de las naves, los 400. Indefectiblemente el 3 de noviembre se dará vuelta una página en la logística alimentaria uruguaya, sueño que lleva más de 30 años de gestación.

Inavi multicolor

El viernes 4 de setiembre visitaban la Bodega Garzón el ministro Uriarte junto al presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura, Ricardo Cabrera. En la comitiva estaba el enólogo Pedro González, elegido por Cabrera como vicepresidente y colaborador. La designación de González fue una de las condiciones de Cabrera, del sector Ciudadanos dentro del Partido Colorado, a la hora de asumir la responsabilidad, a propuesta unánime de la Intergremial de la uva y el vino. Sin embargo, el nombramiento oficial de su compañero de tareas se venía postergando. Ese viernes el clima era espectacular y la recreación del paisaje de la Toscana Italiana, en plena sierra de Maldonado, daba un marco majestuoso a la recorrida por los viñedos y bodega del inversionista argentino Bulgueroni.

En esos instantes, Uriarte recibe en su celular el mensaje de Presidencia de la República en el que se le informa que se acababa de designar como vice de Inavi a un referente de la lista 400 de la ciudad de Progreso, Canelones, y padre de uno de los choferes directos de Luis Lacalle, apellidado Perdomo, y no a Pedrín González, como se lo conoce en el ambiente vitivinícola por contar una extensa carrera entre viñedos y piletas. Otra decisión que afecta directamente a un colorado en la línea de mando de Uriarte. Cabrera pareció aceptar el cambio de acuerdo con lo manifestado ante el directorio citado de forma extraordinaria al lunes siguiente y González evalúa iniciar acciones legales por un trimestre trabajado sin remuneración.

Chiesa y Mi Granja

Directamente ligado al episodio UAM/MGAP la semana se destacó por tener a uno de los autores intelectuales de la propuesta, Nicolás Chiesa, en el centro de un reclamo político por presunta conjunción de intereses privados y públicos en el marco de la UAM. En paralelo a su cargo como director de Digegra, Chiesa se desempeñaba hasta el día 9 como apoderado de la empresa frutícola Mi Granja y en tal sentido firmó un compromiso de la empresa por el cual recibirá beneficios en la futura UAM, que aspira a presidir. El hecho fue denunciado por posible incompatibilidad de funciones y motivó la solicitud de renuncia inmediata so pena de iniciar acciones penales por parte de las bancadas del Frente Amplio en ambas cámara legislativas, el miércoles 9. En esa jornada, el presidente Luis Lacalle tildó de “lamentable” y consideró incompatible la doble tarea de Chiesa. El jueves 9 el propio Chiesa se presentó ante los medios acompañado de Uriarte para ser ratificado en el cargo con base en un informe jurídico que, indicó el ministro, “nos da toda la tranquilidad para ratificar la confianza en el ingeniero Chiesa”. Aunque para ello renunció a la frutícola financiada en su oportunidad por el BROU a través de la CND. “Toda mi vida me he desempeñado en la actividad privada como técnico y como productor y en Mi Granja cumplo funciones administrativas”, señaló, dado que “el dueño tiene 91 años de edad” y se ve imposibilitado de representarla “debido a la actual situación de pandemia”. Chiesa señaló que ofreció su dimisión de la empresa privada a Uriarte para “no interferir”, lo cual fue aceptado y de inmediato se habría desvinculado de la empresa. Chiesa manifestó que puso por encima “el compromiso por el país” y que se siente satisfecho por lo que considera “respaldo unánime de todas las gremiales granjeras” a su gestión.

El jerarca también apuntó sus dardos a la UAM señalando que el proyecto “carece de toda transparencia” y se mostró firme en que el MGAP sea quien la conduzca, “así como en defender a este gobierno”.