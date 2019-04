Sartori aseguró que en las encuestas de mayo “pegará el batacazo” en la interna

El precandidato nacionalista Juan Sartori aseguró antes de un acto realizado este jueves en Nuevo Berlín, que tiene datos de encuestas que serán divulgadas en los primeros días de mayo que le permitirán “pegar un batacazo” en la interna blanca.

“Por suerte en democracia es la gente la que elige un candidato. He recibido críticas desde el primer día que lancé mi candidatura, en cierta manera es normal para lo que están ahí desde siempre y seguramente vean con recelo y preocupación que la gente se esté movilizando con una efervescencia tal por un candidato que es distinto a lo que hacen ellos desde toda la vida”, expresó.

“No me preocupa, es más, me parece normal y más de lo mismo. No me voy a preocupar ni un minuto sobre lo que piense el sistema político de lo que estoy haciendo. No critico ni comento lo que hacen los demás porque tampoco me interesa mucho”, dijo el precandidato blanco.

El empresario que irrumpió en la arena política del Partido Nacional en el mes de noviembre, en solo 5 meses, está tercera en las encuestas detrás de los senadores Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga.