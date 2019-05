Sartori llama a redoblar esfuerzos y pronostica oleada de ataques en su contra

Para Sartori; ¨En las encuestas se comienza a reflejar el sentir de miles y miles de uruguayos que ven en nuestras propuesta una esperanza a sus problemas reales, como el de tener un buen empleo, vivir dignamente y de construir entre todos un país mejor.

Si bien son todas buenas noticias llamamos a nuestro militantes a no bajar los brazos, redoblar el esfuerzo y a no entrar en el barro que nos quieren hacer entrar desde el día uno.

Se vienen tiempos difíciles, ya estamos al tanto de varias emboscadas y juegos sucios que nos están preparando. Lo vienen haciendo desde el primer día, sin dar la cara, mandando a amigos y familiares a operar sin disimular, subestimando la inteligencia de los uruguayos.

El establishment está nervioso, preocupado. No entiende que pasa con nuestra candidatura y nuestra forma de hacer política. Quizás porque no se logra ver que el mundo cambió y no entienden los problemas reales de los uruguayos”, expresó Sartori a Montevideo Portal.

Juan Sartori alentó además a sus militantes a no entrar en el juego y seguir adelante con una campaña distinta, limpia y en contacto directo con la gente, ¨priorizando por sobre todas las cosas la unidad del Partido Nacional y la construcción de un primero de julio que debe encontrarnos juntos y fuertes para ganar las elecciones en Octubre¨. concluyó.