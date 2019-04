Sartori: “Luis Lacalle Pou sería un excelente vicepresidente”

“El candidato a vicepresidente en la elección que viene tiene que reunir dos condiciones: ser buen candidato o candidata y ser buen vicepresidente”, dijo Lacalle Pou.

“Candidato a vice obviamente no es ni Sartori, por los elementos que decía, y tampoco es Verónica Alonso”, afirmó el líder de Todos.

La respuesta de Sartori no se hizo esperar. “Primero, para ser candidato hay que ganar una elección. Estamos en una interna, estamos todos compitiendo y lo que importa es el resultado. Trabajar por la aprobación de la gente para ganar esa interna”, indicó Sartori.

“A mi no me gusta andar repartiendo cargos antes de haber ganado una elección, pero a mi si me preguntan un vicepresidente, debería tener muchísima experiencia en lo legislativo, conocer cada rincón del Palacio Legislativo, tener un apellido ilustre en el partido, quizás Luis Lacalle Pou sería un excelente vicepresidente”, afirmó.

Al referirse a la figura de Lacalle Pou, Sartori dijo que es “un compañero del partido, que creo muy capaz, y que hay una cantidad de lugares en el partido en el cual sería muy útil”.

Sartori analizó su desempeño en la interna nacionalista y el apoyo popular que ha recibido. “Me da la impresión que hay muchas personas a las cuales les molesta que haya tanto apoyo, tanto entusiasmo, que esta nueva manera de hacer política siga creciendo”, aseguró el precandidato nacionalista.