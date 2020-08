Schipani: Talvi no va a ser candidato en las próximas elecciones

La salida del excanciller y exlíder del sector Ciudadanos, Ernesto Talvi, revolucionó la interna del Partido Colorado y movió el tablero político. Sin haberse cumplido ni un año del nuevo gobierno, uno de los principales líderes de la coalición multicolor se salió del mapa político. Inmediatamente comenzó a correr el rumor de que posiblemente, de cara a las próximas elecciones de 2024, Talvi iba a regresar a la política, con la ventaja de no haber formado parte de las acciones realizadas por el gobierno. Sin embargo, el diputado colorado Felipe Schipani negó, en diálogo con Caras y Caretas, que eso fuera cierto.

“No es la primera vez que se hace eso en la política uruguaya, desde Luis Alberto de Herrera, que se iba para su casa y después volvió. Pero este no es el caso. Francamente no es el caso porque me lo expresó ayer, además lo dejó escrito, su carta no deja el más mínimo margen para eso. Tenemos que atenernos a lo que él nos dijo ayer, que se fue. No es que está haciendo una estrategia para alejarse y después volver”, dijo Schipani a esta revista.

Sostuvo que Talvi toma decisiones con base en una “reflexión profunda”, por lo que su postura no cambiará.

“Desde que dejó la cancillería y hasta cuando hizo el anuncio, reflexionó serenamente sobre todas las cuestiones. Si uno lee su carta, es concluyente en ese sentido de que no va a ser nunca más candidato a nada porque entiende que la política no es lo suyo, que no pudo comprender el funcionamiento de la actividad política, por lo que prefiere dar un paso al costado y trabajar en lo que se siente cómodo”, agregó.

Por otro lado, señaló que ante el surgimiento del expresidente Julio María Sanguinetti como un líder fuerte dentro del Partido Colorado, Ciudadanos tiene el desafío de seguir captando el voto de centro.

“Ese es el gran desafío que tenemos, en que Ciudadanos, pese a que Talvi no va a estar, siga siendo un sector que convoque a ciudadanos que se sientan inspirados por las ideas del primer batllismo”, reflexionó.

¿Cómo observa la situación del Partido Colorado después de la salida de Talvi?

Creo que el Partido Colorado tiene responsabilidades de gobierno importantes y, si bien lamentamos enormemente la pérdida del líder principal del Partido Colorado, todos asumimos el compromiso de que el proyecto político de Talvi continúe implementándose, tanto a la interna del partido como fuera de él, en el gobierno. El Partido Colorado va a seguir funcionando como lo venía haciendo, con sus órganos, con su Comité Ejecutivo. Ciudadanos va a seguir funcionando como sector, con una condición más colectiva y después vendrán los tiempos de los liderazgos, que no son producto de que haya una circunstancia en la que se tenga que suplir a alguien, sino que naturalmente van a ir surgiendo. Serán producto de un proceso que tendrá que darse más cerca del tiempo electoral. Ni siquiera hemos terminado el ciclo electoral por el cual se eligió al nuevo gobierno, el tiempo de las candidaturas vendrá después. A lo que tenemos que abocarnos ahora es a darle gobernabilidad al gobierno, a seguir apuntalando la coalición y a seguir fortaleciendo el Partido Colorado. Esas son las tareas que tenemos que emprender.

¿Cree que la salida de Talvi fue contraproducente para Ciudadanos?

Por supuesto que nos hubiera gustado que él continúe, que siga conduciendo al sector, con expectativas a futuro, pero es una decisión muy personal que lo motivó. Es un dato en la realidad que tenemos que aceptar. Además, debemos asumir el compromiso que Ciudadanos siga con su acción. Ernesto va a ocupar otro rol. Tuvimos una reunión en la que conversamos esas cuestiones, él va a seguir trabajando en Ciudadanos, pero desde lo técnico le va a aportar muchísimo al propio sector, va a ser un diferencial. Ernesto no se va definitivamente de la política, sino de lo electoral y del liderazgo, pero termina aportando desde lo técnico, que es lo que mejor sabe hacer, conduciendo el equipo de hombres y mujeres que conformaron el programa de gobierno.

Dentro de unos años, ¿usted cree que Talvi podría volver a la política electoral?

Cuando él hizo pública la decisión, estuvo el rumor de que podía ser una buena jugada, para las próximas elecciones, postularse como un candidato que estuvo por fuera de las decisiones de gobierno.

Talvi y su sector apostaban a una tendencia hacia el centro del espectro ideológico del Partido Colorado. ¿Cree que, con la desaparición de Talvi y la emergencia de Sanguinetti como un líder fuerte dentro del Partido Colorado, el PC corre riesgo de ir más hacia la derecha?

Ese es el desafío que tenemos. El proyecto político Ciudadanos es progresista, batllista de Batlle y Ordóñez. Eso quedó comprobado en la estructura del voto, tenemos un voto mucho más joven, ideológicamente mucho más de centro, eso hay que tratar de mantenerlo y profundizarlo porque el PC históricamente se ha definido como de centro. Ese es el gran desafío que tenemos, en que Ciudadanos, pese a que Talvi no va a estar, siga siendo un sector que convoque a ciudadanos que se sientan inspirados por las ideas del primer batllismo. Vamos a procurar que emerjan los liderazgos que puedan encarnar eso. Ciudadanos va a procurar mantener intacta esa visión sobre cómo debe posicionarse en el espectro ideológico.

Algunos analistas dicen que con la salida de Talvi existe el riesgo de que Manini empezara a tener más protagonismo dentro de la coalición. ¿Ustedes qué piensan sobre esto?

Adrián Peña va a ser director de Ambiente y es nuestro coordinador político, es un referente importante. También Ope Pasquet. El sector Ciudadanos tiene figuras. Francamente no nos preocupa que alguien tenga más protagonismo en la coalición. El Partido Colorado tiene claro cuál es su rol en la coalición y cuál es su incidencia, somos el principal socio del Partido Nacional en este momento político. Vamos aportar nuestra perspectiva tanto desde el liderazgo del partido, como también desde la bancada.

Yo entiendo que permanentemente se quiera meter cuñas en la coalición, con Manini, con esto y con lo otro, pero francamente nos tiene sin cuidado eso. Sabemos lo que representamos, lo que podemos dar, sabemos que nuestros votos como también los de Cabildo Abierto son decisivos para la gobernabilidad del país y vamos a estar a la altura de toda esa gente que confió en nosotros. El compromiso político que asumimos ante el país nos obliga a que esta coalición funcione debidamente. Los analistas que hablan de Manini me tienen sin cuidado. Manini y Cabildo Abierto están en su derecho de hacer su política, algunos lo podemos acompañar, otros no, es evidente que hubo en la propia campaña electoral diferencias con Cabildo Abierto, las tenemos en la cotidiana. Si todos pensáramos igual, seríamos un partido y no una coalición.

Schipani destaca que las relaciones entre Ciudadanos y Sanguinetti son “muy buenas”

“Las relaciones entre Ciudadanos y Sanguinetti son muy buenas. Lo que sí hubo y es inocultable es un entredicho, un mal vínculo entre Talvi y Sanguinetti. Entre los sectores del partido hay un excelente vínculo”, afirmó el diputado.

Según sus palabras, los dos sectores del Partido Colorado están trabajando “mancomunadamente” en el Comité Ejecutivo Nacional e incluso, a nivel del Parlamento, operan como bancada del partido.

“En el partido reina un clima de unidad y venimos trabajando muy bien, de modo que, desde ese punto de vista, no veo problemas de funcionamiento”, reflexionó.

“Las puertas del PC están abiertas a Bordaberry”

Otro de los temas que había circulado en los últimos días es el posible regreso de Bordaberry. ¿Puede el exsenador volver al partido?

Hay que preguntarle a Pedro. Como poder, puede. Las puertas del Partido Colorado están abiertas para las personas que quieran trabajar para el país. Será una decisión que él tendrá que evaluar oportunamente.

El PC va a buscar un mayor presupuesto para la educación

El diputado sostuvo, en diálogo con esta revista, que la prioridad en estos momentos del Partido Colorado es defender un mayor presupuesto para la educación.

“Tenemos la responsabilidad de conducir la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), con Robert Silva, de modo que vamos a plantear en el debate presupuestal la necesidad de que no se vea afectado el presupuesto educativo”, agregó.

¿Qué proyectos están impulsando en el Parlamento?

Hemos presentados varios proyectos de ley, fuimos decisivos en la Ley de Urgente Consideración, el PC hizo aportes sustantivos, trabajó mucho en llegar a un acuerdo dentro de la coalición y con el Frente Amplio. Está planteado el proyecto de ley de eutanasia y ahora tenemos el desafío presupuestal, que es, sin duda, la ley más importante de cualquier gobierno, en el cual ya estamos empezando a trabajar, a conversar dentro de la coalición, expresando nuestras prioridades al respecto. El trabajo parlamentario de aquí a fin de año va a ser pautado por la ley de presupuesto.

La prioridad del partido es la educación, lo fue en la campaña electoral. Tenemos la responsabilidad de conducir la ANEP, con Robert Silva, de modo que vamos a plantear en el debate presupuestal la necesidad de que no se vea afectado el presupuesto educativo. Tenemos que tener un presupuesto responsable, pero hay áreas de la vida del país en las que no podemos recortar. La educación es una.