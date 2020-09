Se confirma procesamiento del capitán retirado Lawrie Rodríguez

El Tribunal de Apelaciones de 1er. Turno ratificó condena del ex militar por coautoría de homicidio muy especialmente agravado

El Tribunal de Apelaciones de 1er. Turno, señala Montevideo Portal, ha confirmado el procesamiento del capitán retirado Lawrie Rodríguez.

El medio cita como fuente el reporte emitido por la periodista de Televisión Nacional Georgina Mayo, durante esta jornada.

Según recuerda el medio “Rodríguez fue procesado por coautoría de homicidio muy especialmente agravado de Iván Morales Generali, en 1974. Morales era integrante de la Organización Popular Revolucionaria 33 (…) El procesamiento fue dictado en marzo por la jueza de primera instancia Isaura Tórtora a pedido del fiscal Ricardo Perciballe.

Este fue uno de los casos sobre los que el actual senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, se basara para afirmar parcialidades de la justicia uruguaya, Montevideo Portal rememora las expresiones del senador en abril pasado cuando fuera crítico del accionar judicial.

«Se parece más a venganza que a Justicia», recuerda el medio que dijera “entonces Manini, preguntando si era necesario detenerlo en momentos de pandemia y pidiendo que no se detenga más a militares octogenarios por hechos ocurridos hace 50 años”.

En dicha oportunidad, el senador insistió en afirmar “que en muchos casos de militares no se respetan las garantías elementales de derecho y enumeró varios, incluyendo a Rodolfo Álvarez, procesado por torturas, alguien que según Manini está preso por ser sobrino del ex dictador Gregorio Álvarez. Para el senador, ya hubo una manifestación del pueblo de pasar página en estos temas, porque no quiere seguir «sumergido en el odio que unos pocos irradian», recuerda el medio de prensa.