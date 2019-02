Se inició grabación de serie sobre Maradona y se desató la polémica

La producción está a cargo de Amazon Prime y contrató a muchas estrellas argentinas. Su ex representante, Coppola dijo que el audiovisual no está bien documentada y Claudia Villafañe anunció un juicio contra la empresa.

Esta semana se comenzaron a grabar las primeras escenas de la mini serie sobre la vida del jugador argentino de fútbol, Diego Armando Maradona, y se levantó gran polvareda. Será producción está a cargo de Amazon Prime -que sale al mercado a competirle a Netflix- y contrató a muchas estrellas de la escena de la vecina orilla.

El ex representante del astro, Guillermo Coppola, dijo que la serie no está bien documentada. También se quejó la ex esposa de “El Diez”, Claudia Villafañe, quien amenazó con un juicio a la empresa y manifestó que realizará un “contra documental” para contar su versión de la relación que mantuvo con el futbolistas.

El futbolista aprobó el guión elaborado por un equipo integrado por Marcos Osorio Vidal, Martín Méndez, Silvia Olschansky y Guillermo Salmerón. on tres “Diego Maradona”: Nicolás Goldshmidt será Diego Maradona en la juventud, Nazareno Casero, el de la década del ochenta y el protagonista del Mundial México 86, y Juan Palomino -quien tuvo que aumentar alrededor de quince kilos para componer al Diez y necesito un seguimiento médico por un problema de tiroides- el de la actualidad.

Entre otros, protagonizaran la serie los artistas Darío Grandinetti, Leonardo Sbaraglia, Mercedes Morán, Pepe Monje, Claudio Rissi, Rita Cortese, Julieta Cardinali, Mauricio Dayub y Peter Lanzani, entre otros.