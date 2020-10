«Se nos muere la salud»: funcionarios de Salud Pública se manifestaron por falta de presupuesto

Este martes 6 de octubre la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) se concentró en la explanada de la Intendencia de Montevideo con el objetivo de realizar una intervención urbana a modo de reclamo por la falta de presupuesto.

«¿Sabía usted que este gobierno planta una rebaja de 25% en gastos de funcionamiento (menos medicación, menos estudios especiales, etc?», informaba el volante de la convocatoria. «Esto equivale en grandes recortes de la salud para el quinqueño con una proyección de aproximadamente 1000.000 nuevos usuarios de ASSE», continuaba el mensaje.

La concentración comenzó a las 11.00 horas. Minutos más tarde, actores del colectivo «Primer Ensayo», caracterizados como médicos, irrumpieron la explanada de la intendencia para representar una escena que buscó reflejar las dificultades que está transitando ASSE debido a la falta de presupuesto para atender la demanda,brindar atención de calidad y trabajar en condiciones dignas. «Que los aplausos se conviertan en presupuesto», reiteraban los personajes del relato, mientras eran aplaudidos por los presentes.

Según declaraciones del presidente de la FFSP, Martín Pereira, «la intervención quiere mostrar el déficit que se va a generar si no hay presupuesto para ASSE y la denuncia de que la pérdida salarial de los trabajadores públicos, que incluye a los trabajadores de ASSE, y el artículo 28 van a perjudicar a los trabajadores que tengan que hacer uso de la licencia medica».

Por otra parte, Pereira agregó que el Poder Ejecutivo plantea en el artículo 4 que no se producirán perdidas salariales, «pero después cuando vemos la formula que se plantea en el mismo artículo, está consagrada la pérdida de salario por un aproximado de 5%». También señaló que en el articulado no figura ingreso de más personal a ASSE para atender la demanda que se está generando. «Tenemos 80.000 usuarios nuevos y vamos a terminar con cerca de 120.000. Ante la baja de salario, el aumento de usuarios y el no ingreso de personal, se va a perder la calidad de la asistencia que es lo que queremos brindar al usuario, tanto en Montevideo como en el interior del país», concluyó.