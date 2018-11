Se postergó River – Boca para el domingo a las 17 horas

Después de cuatro horas que hinchas de River atacaron el omnibus de Boca cuando llegaba al Monumental, se decidió suspender la segunda final de la Copa Libertadores, a pedido de los dos equipos, donde firmaron junto al presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, que no estaban dadas las condiciones para jugar este partido y se desnaturalizaba el juego.

Dos horas y media después de la hora en la que debió comenzar la final y tras la cuarta o quinta reunión entre los dirigentes de los equipos y la gente de Conmebol, en la que en alguna de ellas participó el presidente de FIFA.

Tras el ataque a pedradas, palos, gas pimienta y todo lo que le tiraron, cuando el omnibus estaba a doscientos metros de la entrada del estadio, hubo jugadores que tenían clavadas astillas de vidrios, dos con problemas en los ojos y otros que habían inhalado el gas. Varios vomitando y con los ojos irritados y otros a los que les faltaba el aire. Este fue el argumento de Boca.

Un médico de la Conmebol hizo un informe en el que dijo que se podía jugar y había dos jugadores en una clínica; Pablo Pérez y un suplente afectados en los ojos; Agustín Almendra con varios cortes en el cuerpo, Tevez con vómitos fueron los más afectados.

Pero como los dos futbolistas que estaban en la clínica no pudieros ser revisados, dijeron que el plantel estaba en condiciones de jugar. La Conmebol dijo que se pasaba a las 18:00 hs, después a las 19:15 hs, porque los dirigentes de Conmebol y FIFA privilegiaban el partido.

Pero finalmente Angelici volvió a pedir una reunión para suspender el partido.

D’Onofrio le pidió a Angelici que tiene llegada al poder político, que le asegurara que no iba a pasar nada y que se iba a poder jugar en el Monumental el domingo a las 17:00 horas. El presidente de Boca no lo pudo asegurar, pero dijo que iba a hacer lo posible para que no sucediera nada.

Allí salió humo blanco y se suspendió.

Ahora los rumores, que mañana el partido es a puertas cerradas y que no se dijo para no crear un caos; que el estadio está suspendido, todo recorre Buenos Aires rápidamente.

Lo único concreto es lo oficial, el partido se juega el domingo a las 17:00 horas.