Sector de intendentes blancos comerán asado con líderes del FA

-“Quisimos dejar algo que luego dé pa’ hablar / qué te puedo decir / mañana 7.10 me tengo que ir a laburar / Vivir sin pensar en todo lo que hay

que cambiar / qué te puedo decir / son años de salir y no pasamos de cantar”.

-Borges, mi querido Borges. ¡Qué placer verlo! Volvió de sus vacaciones.

-Exactamont, Álvarez.

-Cuénteme qué hizo durante su licencia.

-Mucho carnaval durante la noche y mucha pesca en la escollera de Sarandí en las mañanas. Bien tranquilo.

-Sí, ya no está para grandes locuras.

-Claro está… No me dan las pilas para ir a bailar a Macarena. Como dice el tango: “Mi cuerpo enfermo no resiste más”.

-Ja, ja, ja. Dígame Borges, ¿a quiénes pertenecen los versos que entonó al ingresar a la sala?

-A la bajada de la murga La Mojigata, Álvarez. Es de las que más me gustaron. Está espectacular.

-¿Para usted gana el concurso, Borges?

-Ah no, Álvarez. Este jurado es tan raro. Fíjese que quedaron afuera de la liguilla las murgas Queso magro y Metele que son pasteles, que estaban bárbaras. Puede pasar cualquier cosa, aunque creo que hay una que ya está sellada.

-¿Cuál?

-Ni loco me animo a decirlo. Quedo pegado. Es todo muy imprevisible, Álvarez, si no, pregúntele a la gente de Doña Bastarda.

-Demos vuelta la página. ¿Qué novedades políticas tiene, Borges?

-Le cuento que dirigentes de Mejor País, el sector nacionalista que nuclea a los jefes comunales del interior y lleva como precandidato al intendente de Maldonado, Enrique Coqui Antía, invitarán a un asado a líderes del Frente Amplio (FA).

-¿Cuál es el objetivo, Borges?

-Confraternizar. Un dirigente del sector me afirmó que la idea es “elevar la mirada antes que se pique el partido”. “No queremos que nos peguemos debajo del cinto”, añadió.

-¡A la pipetuá!

-Asimismo, sostuvo que existen “cosas en común” con miembros de la izquierda. Entre otras cosas, Álvarez, le van a dejar en claro que Mejor País, en caso de que Antía triunfe en las elecciones, mantendrá in totum los Consejos de Salarios. Le solicitarán que no engloben a todo el Partido Nacional por lo que dijo el “opinólogo herrerista” Gustavo Licandro, quien declaró días atrás que se deben eliminar estos encuentros tripartitos.

-Ajá.

-Siguiendo con este sector, le confirmo, estimado Álvarez, que Coqui no renunciará a la intendencia de Maldonado para hacer campaña electoral.

-¿Pur cuá, Borges?

-Porque en el caso de perder, se presentará a la reelección al frente de la comuna fernandina en 2020.

-¡Upa, el Coqui quiere todo!