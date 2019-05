Sectores del FA molestos con compañeros remolones

-“Me miraste apenas y lloré/ No sabía entonces que el amor/ Abre puertas que cerró el ayer/Yo era solo un hombre con dolor/ Una sombra en la mesa de un bar/ Una playa ciega sin su mar/ Una nube que olvidó volar/ En el viejo ‘Bar de los fracasos’”

-Uyyy, Borges. ¿Que pasa mi viejo? Sigue con ese mal de amores. Mire que me encanta esa canción del gran Víctor Heredia. Pero me preocupa usted, tiene la nostalgia pintada en el rostro. ¿Lo puede ayudar en algo?

-Sí, claro. Su silencio es fundamental. Déjeme tranquilo con mis incomodidades. De todas formas, le agredezco su caballerosidad, Álvarez.

-Usted merece, Borges. ¿Le parece si empezamos con la información política?

-Dele, Álvarez. Le cuento que existe una fuerte preocupación en buena parte de la dirigencia del Frente Amplio (FA) porque existen sectores que están remolones a la hora de salir a la cancha para militar de cara a las elecciones internas.

-¿A quienes se refiere, Borges?

-Por un lado, al Partido Socialista (PS) que aún no se embarró los zapatos. Dicen, algunos, que ésta tardanza obedece a la interna de “los latas”, que quedó mascullada luego de la elección a secretario general y el primer lugar a lista al Senado, en donde ganaron los ortodoxos. Parece que los renovadores no asimilaron el golpe y de ahí vendría “el trancazo” o la dificultad para comenzar a rodar.

-Siga cochero…

-Otro de los que están perezosos son los del Frente Líber Seregni (FLS). El sector líderado por el ministro de Economía, Danilo Astori, recién hizo su presentación formal el pasado lunes 22. Según mis fuentes se trató más que nada en una puesta en escena.

-A la pipetuá!

-En otras agrupaciones del FA lo ven como un conglomerado “deshilachado”. De hecho, estimado Álvarez, van a militar de cara a las elecciones internas separados. Esto es, Asamblea Uruguay por un lado, Alianza Progresista por otro y el Nuevo Espacio, por otro. Ya se lo comenté que en las elecciones nacionales irán con dos lístas por separado. Astoristas y el sector liderado por la ministra de Turimo, Liliam Kechichiám, en una plancha y en otra los comandados por Rafael Michelini.

-Está entreverada la cosa en el FLS.

-El otro día, Álvarez, me junté a tomar un café con un dirigente del Movimiento de Participación Popular (MPP) para ahondar sobre el tema de los remolones. “¿No viste que los únicos que empapelamos los muros somos nosotros? Somos con el Partido Comunista los que pintamos los muros. El viejo (José Mujica) viene participando en actos, a su tranco, pero contamos con él. No se que le pasa a los demás…”, me dijo textualmente.

-Sufragios de pipetúas!!! ¿Cómo terminará este folletiín?